Skandal na meczu Barcelony! Nie chcemy oglądać takich scen

W meczu Betisu z FC Barceloną nudy nie było. Choć Robert Lewandowski spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych, kto obejrzał ten pojedynek, nie mógł narzekać na brak emocji. Zaczęło się niespodziewanie, gdyż na prowadzenie wyszli gospodarze po trafieniu Antony'ego. Podopieczni Hansiego Flicka szybko odwrócili losy spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o przeszłości Nawrockiego. Musiał wybrać

Do szatni schodzili z trzybramkową przewagą, gdyż jeszcze w pierwszej połowie hat-tricka zdobył Ferran Torres, a jedną bramkę dołożył Roony Bardghji. W 60. minucie rzut karny wykorzystał Lamine Yamal i stało się jasne, że liderzy La Ligi dopiszą do swojego dorobku kolejne trzy punkty. Betis zmniejszył jednak rozmiary porażki, a na listę strzelców wpisali się Diego Llorente oraz Cucho Hernandez. Barcelona wygrała 5:3 w meczu pełnym boiskowych zdarzeń.

Brak spokoju na trybunach

Spokoju również nie było na trybunach Estadio La Cartuja. Wczoraj opisywaliśmy wydarzenia, w których centrum znalazł się ojciec Lamine Yamala. Mounir Nasraoui nieustannie prowokował kibiców Betisu, a do akcji musiała wkroczyć ochrona. Członkowi Komitetu Oszalałych Rodziców dobitnie wyjaśniono, że zachowuje się nagannie. Uspokoić musieli się również siedzący nieopodal fani gospodarzy.

Okazuje się, że niestety nie był to jedyny incydent związany z zachowaniem widzów meczu Betis - Barcelona. Dzień po meczu pojawiło się nagranie, które w złym świetle stawia miejscowych kibiców.

Skandal na Estadio La Cartuja

Na filmie opublikowanym na Twitterze widać mężczyznę ubranego w zieloną koszulkę, który uderza niespodziewającego się ciosu człowieka - według relacji, kibica Barcelony. Cios był silny - agresor uprzednio rozpędził się i wychylił maksymalnie rękę do tyłu, by jeszcze mocniej uderzyć stojącego tyłem mężczyznę. Od razu po ciosie rzucił się do ucieczki.

"Nie rozumiem ludzi, którzy usprawiedliwiają atak kibica Betisu na kibica Barcelony. Można go zbesztać, ale uciekanie się do przemocy to już czyste szaleństwo", "Zadać cios i uciec. Klasa", "Jak można uderzyć kogoś za świętowanie gola swojej drużyny?" - komentarze internautów nie pozostawiają suchej nitki na krewkim kibicu Betisu.

Barcelona prowadzi w tabeli ligi hiszpańskiej. Passa pięciu zwycięstw z rzędu sprawiła, że Duma Katalonii w 16 spotkaniach zdobyła 40 punktów. Ostatnia porażka przypadła na El Clasico, po którym Real miał już pięć punktów przewagi - teraz traci cztery. Królewscy jednak mecz z Celtą Vigo