Crvena zvezda Belgrad w ostatnich ośmiu sezonach mogła pochwalić się 100% skutecznością. Osiem razy sięgała po mistrzostwo Serbii w piłce nożnej, stając się absolutnym hegemonem w swoim kraju. Co więcej - aż trzykrotnie kończyła sezon bez ani jednej porażki. W rozgrywkach 2024/2025 zaserwowała kibicom wręcz niebywałą statystykę - wygrała 28 spotkań i zremisowała tylko dwa. Tym większym zaskoczeniem musiało być więc to, co stało się w niedzielę 7 grudnia.

Koniec serii rywala Lecha. Trwała osiem lat

To była 54. minuta domowego meczu z FK Vojvodiną, gdy do siatki trafił zawodnik gości Njegos Petrović. Wynik nie uległ już zmianie i sensacja stała się faktem. Wieść szybko rozeszła się po świecie i dotarła też do Polski.

"Crvena Zvezda przegrała domowy ligowy mecz piłki nożnej (pierwszy raz od 18 kwietnia 2017 lub jak kto woli od 3155 dni)" - napisał na portalu X Piotr Klimek. Aby uzmysłowić odbiorcom, ile czasu minęło od ostatniej porażki belgradczyków w domowym, ligowym spotkaniu dodał drugą szokującą statystykę.

"Wtedy aktualnym mistrzem Anglii było Leicester, Mbappe grał w Monaco, Neymar w Barcelonie, a 2 miesiące wcześniej Legia odpadała z Ajaxem z Ligi Europy (jako spadkowicz z LM)" - zwrócił uwagę.

Crvena zvezda to zespół doskonale znany polskim kibicom, bowiem latem 2025 roku wyeliminował Lecha Poznań z eliminacji Ligi Mistrzów. Co ciekawe po 18 ligowych meczach piłkarze trenera Milojevicia zajmują drugie miejsce w tabeli. Zgromadzili 41 punktów - o dwa mniej niż odwieczny rywal z Belgradu, czyli Partizan.

Przed Crveną jeszcze trzy mecze w tym roku. 11 grudnia zagra ona w Lidze Europy ze Sturmem Graz, a w lidze zmierzy się z TSC Backa Topola i Mladostem Lucani.