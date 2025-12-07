Jan Bednarek i Jakub Kiwior od początku sezonu zbierają w FC Porto znakomite recenzje. Przed tygodniem ich dobra postawa przyczyniła się do wygrania kolejnego ligowego meczu, tym razem z Estoril Praia (1:0). Ich brak był z kolei odczuwalny 4 grudnia, gdy "Smoki" mierzyły się z Vitorią Guimaraes w Pucharze Portugalii. Polacy spędzili cały mecz na ławce, a ich drużyna przegrała 1:3. W niedzielny wieczór podopieczni Francesco Fariolego - już z polskim duetem w jedenastce - udali się na wyjazdowy mecz z Tondelą.

Porto przystępowało do tego spotkania z fotela lidera tabeli, a Tondela znajdowała się tuż nad strefą spadkową. Faworyt był więc jeden i już w 33. minucie mógł objąć prowadzenie. Gol Rodrgo Mory został jednak nieuznany z powodu spalonego. Jednak - jak mawia porzekadło - co się odwlecze, to nie uciecze. Na początku drugiej połowy, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund, goście zdobyli dwa gole.

Najpierw do siatki trafił Samu Aghehowa, a następnie William Gomes, zdobywając gola w drugim ligowym meczu z rzędu.

Dobre recenzje znów zebrał polski duet stoperów. Jeden z kibiców na portalu X wprost napisał, że bycie bramkarzem jest proste, gdy przed tygodniem piłkę po strzale rywala wybija Bednarek, a tym razem ratownikiem staje się Kiwior.

Niedzielne zwycięstwo oznacza, że FC Porto prowadzi w ligowej tabeli z dorobkiem 37 punktów, 27 goli zdobytych i tylko trzech straconych. Drugi Sporting trafi co zespołu Kiwiora i Bednarka pięć punktów. Trzecia Benfica z kolei jest już osiem oczek za liderem. Czołową piątkę uzupełniają Gil Vicente (23 punkty) i Braga (22 punkty). Tondela zgromadziła zaledwie dziewięć punktów, zajmuje 16. miejsce i wyprzedza tylko dwa zespoły: Aroucę i AFS.

FC Porto w nadchodzącym tygodniu znów rozegra dwa mecze. W czwartek 11 grudnia na własnym stadionie o 21:00 zagra z Malmoe w Lidze Europy, a cztery dni później - 15 grudnia o 21:45 - zagra z Estrelą w kolejnym meczu ligowym.

Tondela 0:2 FC Porto (0:0)

Gole: Samu Aghehowa' 48, William Gomes' 49

Samu Aghehowa' 48, William Gomes' 49 Tondela: Bernardo (gk) - Manso, Marques, Medina (59' Cavaleiro), Maviram - Rodriguez, Stihole (69' Tavares), Felix - Marahao (59' Afonso), Siebatcheu, Moudjatović (58' Ceitil)

Bernardo (gk) - Manso, Marques, Medina (59' Cavaleiro), Maviram - Rodriguez, Stihole (69' Tavares), Felix - Marahao (59' Afonso), Siebatcheu, Moudjatović (58' Ceitil) trener: Cristiano Bacci

Cristiano Bacci Porto: Diogo Costa (gk) - Alberto Costa (82' Fernandes), Bednarek, Kiwior, Moura - Froholdt, Varela, Mora (64' Rosario) - William Gomes (64' Sainz), Samu Aghehowa (79' Alarcon), Pepe (79' Pepe)

Diogo Costa (gk) - Alberto Costa (82' Fernandes), Bednarek, Kiwior, Moura - Froholdt, Varela, Mora (64' Rosario) - William Gomes (64' Sainz), Samu Aghehowa (79' Alarcon), Pepe (79' Pepe) trener: Francesco Farioli

Francesco Farioli Estadio Joao Cardoso, Tondela

Tondela sędziował: Branco Godinho

Branco Godinho żółte kartki: Sphephelo Sithole, Tiago Manso - Francisc Moura

