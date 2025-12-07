Jan Bednarek i Jakub Kiwior od początku sezonu zbierają w FC Porto znakomite recenzje. Przed tygodniem ich dobra postawa przyczyniła się do wygrania kolejnego ligowego meczu, tym razem z Estoril Praia (1:0). Ich brak był z kolei odczuwalny 4 grudnia, gdy "Smoki" mierzyły się z Vitorią Guimaraes w Pucharze Portugalii. Polacy spędzili cały mecz na ławce, a ich drużyna przegrała 1:3. W niedzielny wieczór podopieczni Francesco Fariolego - już z polskim duetem w jedenastce - udali się na wyjazdowy mecz z Tondelą.
Porto przystępowało do tego spotkania z fotela lidera tabeli, a Tondela znajdowała się tuż nad strefą spadkową. Faworyt był więc jeden i już w 33. minucie mógł objąć prowadzenie. Gol Rodrgo Mory został jednak nieuznany z powodu spalonego. Jednak - jak mawia porzekadło - co się odwlecze, to nie uciecze. Na początku drugiej połowy, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund, goście zdobyli dwa gole.
Najpierw do siatki trafił Samu Aghehowa, a następnie William Gomes, zdobywając gola w drugim ligowym meczu z rzędu.
Dobre recenzje znów zebrał polski duet stoperów. Jeden z kibiców na portalu X wprost napisał, że bycie bramkarzem jest proste, gdy przed tygodniem piłkę po strzale rywala wybija Bednarek, a tym razem ratownikiem staje się Kiwior.
Niedzielne zwycięstwo oznacza, że FC Porto prowadzi w ligowej tabeli z dorobkiem 37 punktów, 27 goli zdobytych i tylko trzech straconych. Drugi Sporting trafi co zespołu Kiwiora i Bednarka pięć punktów. Trzecia Benfica z kolei jest już osiem oczek za liderem. Czołową piątkę uzupełniają Gil Vicente (23 punkty) i Braga (22 punkty). Tondela zgromadziła zaledwie dziewięć punktów, zajmuje 16. miejsce i wyprzedza tylko dwa zespoły: Aroucę i AFS.
FC Porto w nadchodzącym tygodniu znów rozegra dwa mecze. W czwartek 11 grudnia na własnym stadionie o 21:00 zagra z Malmoe w Lidze Europy, a cztery dni później - 15 grudnia o 21:45 - zagra z Estrelą w kolejnym meczu ligowym.
