Reprezentacja Polski to aktualny mistrz Europy w socca, a na mistrzostwach świata spisuje się znakomicie. W niedzielne popołudnie Biało-Czerwoni zmierzyli się z Holandią. Stawką tego spotkania był awans do finału światowego czempionatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Polacy w finale mistrzostw świata. Trzeci raz w historii zagrają o złoto

Dla tych, którzy nie pamiętają - socca to odmiana piłki nożnej. W każdej drużynie na mniejszym od klasycznego boisku występuje pięciu piłkarzy z pola i jeden bramkarz. Polacy w drodze do półfinału wygrali grupę z Paragwajem, Argentyną i Łotwą. W spotkaniu 1/8 finału 2:1 pokonali Oman - aktualnych mistrzów świata, w ćwierćfinale poradzili sobie z Czechami.

Holendrzy w fazie pucharowej rozprawili się z Kostaryką i Niemcami. Zwycięzca polsko-holenderskiego starcia wiedział, że zagra z Meksykiem o złoto turnieju. Przegranego czeka z kolei walka o brąz z Kazachstanem.

Już w szóstej minucie meczu holenderski bramkarz musiał poradzić sobie ze strzałem Kucharskiego. Chwilę później mocny strzał Jaszczaka zablokował jeden z rywali. W 15. minucie sytuacja naszych przeciwników zrobiła się nie do pozazdroszczenia. Z powodu żółtej kartki przez 120 sekund musieli grać w osłabieniu. Biało-Czerwoni nie wykorzystali przewagi.

Co więcej - tuż przed końcem pierwszej połowy do siatki trafili Holendrzy. Ładną akcję przeprowadził były piłkarz Feyenoordu Rotterdam Diego Biseswar, a z bliska do siatki trafił Ayoub El Boubsi.

Na początku drugiej części Polacy dopięli jednak swego. Karol Bienias wyrównał stan rywalizacji pięknym strzałem z dystansu. Ten gol tylko napędził naszą reprezentację, która - zwłaszcza próbami Norberta Jaszczaka - próbowała wyjść na prowadzenie. Bliski powodzenia był także Elsner. Jego uderzenie minęło jednak prawy słupek bramki Holendrów.

W 30. minucie żółtą kartką upomniany został kapitan polskiej kadry Bartosz Dębicki. Polacy - tak jak Holendrzy w pierwszej połowie - musieli bronić się w osłabieniu. Podobnie jak w przypadku naszych rywali, udało się przetrwać trudny moment, a w 41. minucie za sprawą Nowakowskiego wyszli na prowadzenie, które dało im awans do finału MŚ!

W finale mistrzostw świata Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem. Spotkanie zostanie rozegrane o 20:00 czasu miejscowego. W naszym kraju będzie już więc już 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Półfinał mistrzostw świata w socca: