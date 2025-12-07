Kilka dni do meczu Lecha, a tu takie wieści ws. trenera. Oficjalne ogłoszenie

Mainz w ostatnich latach przeżywa istny rollecoaster. W lutym 2024 roku drużynę przejął Bo Henriksen. Zadanie było jedno - uratować zespół przed spadkiem z Bundesligi. Kiedy Duńczyk zostawał trenerem ekipy z Moguncji, to traciła do bezpiecznego miejsca dziewięć punktów. Cel wykonano z nawiązką, bo czerwono-biali zajęli 13. lokatę, świetnie punktując na finiszu sezonu 2024/25. W kolejnej kampanii Mainz zajęło w rozgrywkach ligowych 6. pozycję, uzyskując przepustkę do Ligi Konferencji.

Zapaść Mainz i trener, który zna Lecha

Obecny sezon to z kolei fatalna dyspozycja zespołu z Moguncji. Obecnie zamyka tabelę Bundesligi, gromadząc 6 punktów w 13 kolejkach. W Lidze Konferencji sytuacja wygląda inaczej, bo po czterech meczach na koncie Mainz jest 9 "oczek". Nie zmienia to faktu, że cierpliwość do Henriksena się skończyła.

Duńczyk został zwolniony, a na kilka dni przed meczem z Lechem Poznań w europejskich pucharach na stanowisku szkoleniowca zastąpił go Urs Fischer.

Szwajcar w trakcie kariery trenerskiej cztery razy grał przeciwko Lechowi. Jako szkoleniowiec FC Basel zanotował w rywalizacjach z "Kolejorzem" komplet zwycięstw. Mowa o sezonie 2015/16. Najpierw FC Basel wyeliminowało Lechitów z eliminacji Champions League (3:1 w Poznaniu, 1:0 w Bazylei), a następnie dwukrotnie pokonało ówczesnego mistrza Polski po 1:0 w fazie grupowej Ligi Europy. Wydaje się, że teraz jest idealny moment dla Poznaniaków na przełamanie.

Fischer dokonał z Unionem czegoś wielkiego

W Niemczech Fischer jest oczywiście najbardziej znany z pracy w Unionie Berlin, gdzie spędził nieco ponad pięć lat. Szwajcar najpierw awansował z zespołem do Bundesligi, a później konsekwentnie polepszał zespół.

Wspinał się z Unionem szczebel po szczeblu, przemierzając drogę od Ligi Konferencji do Champions League. W sezonie 2023/24 drużyna z Berlina radziła sobie jednak fatalnie w Bundeslidze i Fischer nie doczekał nawet końcówki fazy grupowej Champions League. Został zwolniony. Od tamtego czasu nie podjął żadnej pracy aż do momentu przejścia do Mainz.