Zapomniany reprezentant Polski podjął decyzję ws. przyszłości

- Nie wiem, czy to problem z adaptacją do gry. Brak pewności siebie. Dla mnie to jasne, że to piłkarz, który nie rokuje. Nie dostaje już nawet powołań do reprezentacji Polski - podkreślał Adrian Esparza Oteo, jeden z meksykańskich dziennikarzy, w sprawie Mateusza Bogusza. Wydawało się, że 24-latek wkrótce odejdzie z drużyny, bo rzadko wchodził na murawę, a jeśli już się pojawiał, to na końcówki spotkań. Później doszło jednak do zwrotu, bo Polak zdobył gola. Ten jeden przebłysk nie jest dla naszego rodaka na tyle przekonujący, by pozostać w meksykańskim klubie. Tak przynajmniej sugerują media.
Jak donosi lokalny dziennikarz Gerardo Gonzalez, już wkrótce Bogusz może zmienić otoczenie. Dlaczego? Sam zawodnik rzekomo na to naciska. "Bogusz chce opuścić Cruz Azul z powodu małej liczby minut w fazie finałowej ligi" - pisał przedstawiciel mediów na X. Drużyna Polaka rozegrała cztery spotkania, a tylko w pierwszym z nich wystąpił nasz rodak i to przez ledwie 24 minuty. W kolejnych trzech nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych, a jego drużyna ostatecznie odpadła w półfinale. To najpewniej przelało czarę goryczy.
Sam klub nie zamierza się jednak poddawać w sprawie Bogusza. Już wcześniej media informowały, że Cruz Azul wycenił piłkarza na niespełna dziewięć milionów dolarów, ale wydaje się, że władze zespołu się rozmyśliły i pragną nakłonić go do pozostania. "'La Maquina' próbuje go zatrzymać, ale otoczenie gracza zapewnia mnie, że odejdzie" - przekazał dziennikarz.
Pozostaje więc czekać na ostateczne kroki Bogusza. Transfer, szczególnie do Europy, mógłby mu pomóc wrócić do reprezentacji Polski. "Jego głównym celem jest regularna gra i to, by zostać zauważonym przez Jana Urbana. Piłkarz chciałby bowiem zagrać na mistrzostwach świata 2026, o ile Polska się na nie zakwalifikuje. A grając w Meksyku, a właściwie okupując ławkę rezerwowych, celu najpewniej nie zrealizuje" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.
W tym sezonie Bogusz wystąpił łącznie w 13 spotkaniach, ale na murawie spędził tylko 560 minut. W tym czasie udało mu się strzelić gola i zaliczyć asystę. I niewykluczone, że na tych statystykach jego przygoda z meksykańskim zespołem i ligą się zakończy.