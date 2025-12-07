Superkomputer wszystko wyliczył. Oto zwycięzca MŚ 2026

Football Meets Data przeprowadza wiele analiz, a niedawno pod lupą tego profilu znalazła się nawet Ekstraklasa i fatalna sytuacja Legii Warszawa w kontekście walki o europejskie puchary. Od tamtego czasu Wojskowi trafili do strefy spadkowej, więc wszystko wygląda jeszcze gorzej. W ostatnich dniach Football Meets Data wykonał z kolei 100 tysięcy symulacji za pomocą sztucznej inteligencji, która pomogła wybrać ekspertom głównego faworyta przyszłorocznego mundialu.

Hiszpania zdecydowanym faworytem mundialu. Oto wyliczenia

Według wstępnych obliczeń prawdopodobieństwa przedstawionych na platformie X, największe szanse na wygraną ma Hiszpania. Aktualni mistrzowie Europy mają dużą przewagę nad resztą stawki. System oszacował ich możliwość zwycięstwa na 22 procent. Broniąca tytułu Argentyna otrzymała 14 procent, a Francuzi, aktualni wicemistrzowie globu, zamknęli pierwszą trójkę faworytów z 9 procentami.

Jak wygląda grupa pościgowa? Anglia plasuje się na czwartym miejscu z 8 procentami szans na mistrzostwo świata, na piątym miejscu mamy ex aequo dwie drużyny z Ameryki Południowej. Po 5 procent otrzymały bowiem Brazylia oraz Kolumbia. Tuż za nimi jest Portugalia (4 procent).

Model uwzględniał ostatnie wyniki, osiągnięcia poszczególnych zawodników, rankingi drużyn, głębię składu oraz tzw. wskaźniki probabilistyczne, które określają długoterminową odporność drużyny w trakcie turniejów.

Skład uczestników mundialu niepełny. Polska powalczy o awans w marcu

W piątek (5 grudnia) przeprowadzono losowanie grup mistrzostw świata, choć znamy 42 z 48 uczestników imprezy. Hiszpania, główny faworyt rywalizacji, trafił do grupy H, gdzie zagra z Urugwajem, Republiką Zielonego Przylądka oraz Arabią Saudyjską.

W marcu poznamy natomiast ostatnich sześciu uczestników turnieju i miejmy nadzieję, że wśród nich będzie Polska. Najpierw w półfinale baraży Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią, a w ewentualnym finale zagrają z wygranym z pary Ukraina/Szwecja.