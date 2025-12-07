W 95. minucie strzelił gola i wykonał ten gest. Teraz może trafić przed sąd

Spotkania Fenerbahce i Galatasaray należą do najważniejszych momentów w każdym sezonie SuperLig. Tak było i tym razem. Chociaż na boisku przeważali gospodarze, to na tablicy wyników długo utrzymywało się jednobramkowe prowadzenie mistrzów kraju. Aż do 95. minuty meczu, kiedy dośrodkowanie Leventa Mercana na bramkę zamienił Jhon Duran.

Po trafieniu 21-latek wpadł w taką ekstazę, że pędem pobiegł pod trybunę fanów Fenerbahce. Następnie wskoczył na bandę reklamową, po czym złapał się za krocze i zaczął nim energicznie potrząsać. Takie sceny mogły wprawić w osłupienie wielu widzów, zwłaszcza w konserwatywnej i muzułmańskiej Turcji.

Galatasaray oburzone zachowaniem Durana. Złożono wniosek do prokuratury

Rywale Fenerbahce już po spotkaniu, które miało miejsce 1 grudnia, wyrazili oburzenie wobec zachowania Kolumbijczyka. W pierwszej kolejności złożyli skargę do Tureckiej Federacji Piłkarskiej (TFF), żądając by ta ukarała zawodnika za jego zachowanie. TFF po zapoznaniu się z materiałem wideo nie widziała jednak ku temu podstaw.

Galatasaray nie ma zamiaru jednak ustąpić. Klub złożył zawiadomienie do prokuratury, w którym oskarżył piłkarza o molestowanie i ekshibicjonizm podczas cieszynki po zdobytej bramce. Na razie nie poinformowano jak turecki sąd zareaguje na wniesioną skargę.

Pocieszeniem dla drużyny prowadzonej przez Buruka Okana jest to, że po wypuszczeniu zwycięstwa i tak miała w tabeli punkt przewagi nad Fenerbahce. Po ostatniej kolejce ta różnica wynosi już trzy "oczka, gdyż Galatasaray wygrało 3:2 z Samsunsporem, a Fenerbahce ugrało tylko remis 1:1 z Basaksehirem.