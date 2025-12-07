Drużyna Skorży nokautuje na koniec sezonu! Oto ich miejsce w tabeli

Maciej Skorża we wrześniu 2024 r. wrócił do japońskiego klubu Urawa Red Diamonds, z którym we wcześniejszym roku wygrał azjatycką Ligę Mistrzów. Jednak druga kadencja nie jest tak udana dla polskiego szkoleniowca.

Maciej Skorża poprowadził Urawa Red Diamonds w ostatnim meczu w sezonie. Dwa gole w cztery minuty

W sobotę klub z miasta Saitama zakończył sezon 38. kolejką J-League. Nie grając o większą stawkę, podejmował Kawasaki Frontale, będące w identycznej sytuacji. Choć wynik wskazuje na to, że tylko jedna drużyna myślami była już na wakacjach.

Po pierwszej połowie Urawa prowadzili 1:0, a to za sprawą gola Samuela Gustafsona z 44. minuty. W drugiej części gospodarze byli jeszcze skuteczniejsi - w 54. minucie trafił Thiago Santos Santana, a cztery minuty później wynik podwyższył Kenta Nemoto. Natomiast w 77. minucie ostatnią bramkę dla gospodarzy i w całej rywalizacji zdobył rezerwowy Isaac Kiese Thelin.

Dzięki wysokiemu zwycięstwu drużyna prowadzona przez Skorżę rzutem na taśmę wyprzedziła Frontale (57 pkt) w tabeli. Sezon zakończyła na siódmym miejscu z dorobkiem 60 pkt - do mistrzowskiej ekipy Kashima Antlers zabrakło aż 16 pkt.

Taka ma być przyszłość Macieja Skorży. "Bardzo prawdopodobne"

Mimo to polski szkoleniowiec ma utrzymać posadę. "Wydaje się bardzo prawdopodobne, że trener Urawy zachowa pracę na kolejny sezon. Taką informację podało wiele źródeł" - informował portal sponichi.co.jp. Nadchodzące rozgrywki ligowe w Japonii będą wyjątkowe, gdyż będą przejściowe między systemami wiosna - jesień i jesień - wiosna. Przez to potrwają tylko od 7 lutego do 7 czerwca.

Maciej Skorża w trakcie drugiej kadencji poprowadził Urawa Red Diamonds w 56 meczach, z których 20 wygrał, 15 zremisował i 21 przegrał. Z kolei bilans jego pierwszego okresu pracy to 25 zwycięstw, 19 remisów oraz 14 porażek.

