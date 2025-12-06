Cała Polska śmieje się z Legii! "Różne nieudacznictwa widziałem, ale..."

Po raz ostatni Legia wygrała jeszcze w październiku, jeszcze za kadencji Edwarda Iordanescu. Rumuna zastąpił jego asystent, Inaki Astiz. Kadencja Hiszpana miała być tymczasowa, a trwa już 36 dni i jest pasmem kolejnych upokorzeń. Trzy remisy i cztery porażki - trudno znaleźć gorszą serię jakiegokolwiek trenera.

Tuż przed pierwszą bramką dla Piasta rewelacyjnej sytuacji nie wykorzystał Kacper Chodyna. W obronę wziął go Przemysław Langier z Interii, za kolejne niepowodzenia obwiniając działaczy Legii. "To nie Chodyna przegrał ten mecz Legii. To jakby w szachach winić pionka, że nie obronił króla przed matem. Oni naprawdę nie byli w stanie ogarnąć trenera od przełomu września i października. Różne nieudacznictwa widziałem w Ekstraklasie, ale to jest historyczny top topów" - napisał na Twitterze.

Paweł Mogielnicki, założyciel portalu 90minut.pl, ironicznie docenił właściciela Legii. "Jedno trzeba Dariuszowi Mioduskiemu oddać. Kurczowo trzyma się stołka prezesa, ale jak prawdziwy kapitan jest gotów iść na dno ze swoim statkiem."

Na kibicowską nutę

Szymon Szczepanik ze Sport.pl dokonał drobnej modyfikacji tekstu przyśpiewki kibiców Legii. "Gdybym jeszcze raz, miał urodzić się, to bym ci pierwsza ligo, oddał życie swe!" - czy nowa wersja pojawi się na kolejnym meczu?

Dominik Pasternak, dziennikarz TVP Sport, nawiązał do umowy partnerskiej między fatalnie spisującą się Legią a rewelacją zaplecza Ekstraklasy, Pogonią Grodzisk Mazowiecki. "Jeśli Legia spadnie, a Pogoń awansuje, to kto będzie rezerwami kogo?" - spytał. W Grodzisku pierwsze skrzypce gra czterech młodych piłkarzy wypożyczonych z Legii.

Koseccy komentują

Redaktor portalu igol.pl, Tomek Hatta, wynik meczu Piasta z Legią skomentował wstawiając film z Romanem Koseckim grającym na gitarze.

Z kolei Michał Pol z Kanału Sportowego zacytował Jakuba Koseckiego, syna Romana. "Legia z ta kadrą i wydatkami na transfery w strefie spadkowej - to jest k***a niemożliwe!"

Marcin Borzęcki z Eleven przytoczył słowa Dariusza Mioduskiego sprzed czterech lat, kiedy Legia mierzyła się z równie fatalną sytuacją w lidze. Stołeczna drużyna zimowała wówczas na przedostatnim miejscu. "Przepraszam za miejsce w tabeli. Ta sytuacja nie powinna zaistnieć, rozumiem gorycz kibiców. Czuję gniew i wiem, że sytuacja wymaga nie tylko diagnozy, ale też zdecydowanych działań które podejmiemy. Musimy odbudować etos ciężkiej i mądrej pracy"

Zacytowany został też inny działacz Legii, Marcin Herra. W jednym wywiadów stwierdził bowiem, że zna przepis na zdobycie mistrzowskiego tytuły. Jego słowa przywołał Adam Sławiński z Kanału Sportowego. "Spokojna głowa. Nic się nie martwcie. Szef kuchni Marcin Herra jeszcze to ugotuje. W końcu obiecał" - uspokajał kibiców stołecznej drużyny.

Sezon 2021/22 przywołał również Paweł Gołaszewski z redakcji Piłki Nożnej. "Drużyna pozbawiona lidera - zarówno na boisku jak i na ławce trenerskiej. 1,5 miesiąca bez trenera, sytuacja bliźniacza do tej sprzed czterech lat. Jak można było nie wyciągnąć wniosków z 2021 roku?!" - pytał. Wtedy rolę Inakiego Astiza zagrał były trener rezerw Legii, Marek Gołębiewski. Jego kadencja trwała 50 dni.

1. Liga zaprasza

Sytuację wykorzystał również oficjalny profil Betclic 1. Ligi. "Hej Legia, u nas jak coś też jest spoko!" - ale czy Wojskowi skorzystają z zaproszenia do gry na zapleczu Ekstraklasy?

Po porażce z Piastem Legia pozostała na szesnastym miejscu w Ekstraklasie, do bezpiecznej strefy tracąc punkt. Z kolei Piast wyprzedził Bruk-Bet Termalikę i jest przedostatni, mając dwa punkty mniej od Legii. Gliwiczanie jednak są w niezłej dyspozycji - wygrali trzy z ostatnich pięciu meczów. Tyle samo zwycięstw Wojskowi zanotowali od połowy września, rozgrywając aż 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach.