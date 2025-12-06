Polski trener robi furorę w Bundeslidze. Nagle takie słowa o piłkarzach. "Idioci"

Borussia Moenchengladbach z 16 punktami znajduje się obecnie w środku tabeli Bundesligi - w piątek podopieczni Eugena Polanskiego wygrali czwarty mecz w tym sezonie. Tym razem byli lepsi od Mainz (1:0).

Borussia wygrywa kolejny mecz. Polanski dał piłkarzom wolne. "Ci idioci się cieszą"

A przecież początki pracy Polanskiego wcale nie zapowiadały takiego sukcesu. Polski szkoleniowiec zaczął od pięciu meczów z rzędu bez wygranej - w tym czasie poniósł m.in. bardzo bolesną porażkę 4:6 z Eintrachtem Frankfurt (w pewnym momencie było 0:6). Wszystko zmieniło się od pucharowej wygranej z Karlsruher SC (3:1). Borussia wygrała pięć z siedmiu kolejnych meczów w Bundeslidze i Pucharze Niemiec.

Nastroje wokół zespołu są obecnie znakomite. Po wczorajszej wygranej z Mainz Polanski przyznał, że teraz da swoim piłkarzom dzień wolnego. Przy okazji nazwał swoich piłkarzy... idiotami.

"Kamery telewizyjne nagrał, jak nagle zawodnicy popędzili do Polanskiego i zaczęli z nim wspólnie świętować. Polanski następnie wyjaśnił to w rozmowie z telewizją Sky. - Ci idioci są szczęśliwi, bo trzeci raz dostaną dzień wolny. Dla nich to jak Wigilia i Wielkanoc w jednym - powiedział z szerokim uśmiechem na twarzy" - pisze o tej sytuacji "Bild".

"Trener kontynuował: - Gdy ja grałem w piłkę, to też mnie takie dni cieszyły. Robię to po to, żeby zyskać w ich oczach" - czytamy.

Już za kilka dni - w sobotę 13 grudnia - w Bundeslidze dojdzie do "polskiego" meczu. Borussia Moenchengladbach Eugena Polanskiego tego dnia podejmie VfL Wolfsburg Kamila Grabary. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.