Niebywały koszmar Liverpoolu! Posada Arne Slota wisi na włosku

W ostatnim czasie można było mówić o drobnej poprawie formy Liverpoolu. W końcu nie przegrali poprzednich dwóch spotkań - po zwycięstwie nad West Hamem podopieczni Arne Slota zremisowali z dobrze spisującym się w tym sezonie Sunderlandem. Mecz na Elland Road był więc okazją na poprawienie humorów - Leeds plasuje się tuż nad strefą spadkową.
Pierwsza połowa spotkania nie obfitowała w liczne sytuacje bramkowe. Żadna z drużyn nie oddała nawet celnego strzału. Czegoś takiego można było spodziewać się po defensywnie nastawionym Leeds, ale Liverpool zdecydowanie zawodził. W drugiej połowie mogło być tylko lepiej i kibice oglądający ten mecz po przerwie zdecydowanie nie mogli narzekać na brak emocji.
Hugo Ekitike tuż po przerwie wyprowadził Liverpool na prowadzenie. Francuz wykorzystał błąd defensywy Leeds, przejął piłkę po niecelnym podaniu, popędził na bramkę i pokonał Lucasa Perriego. Chwilę później było już 2:0. Ekitike upadł w polu karnym walcząc o piłkę z obrońcą Leeds. Sędzia nie zareagował, więc goście wzięli sprawy w swoje ręce. Conor Bradley przejął piłkę, dośrodkował w pole karne, a Ekitike po raz drugi trafił do siatki.
Prowadzenie 2:0 uśpiło uwagę Liverpoolu. Jak szybko wywalczyli sobie dwubramkową przewagę, tak szybko ją stracili. W 73. minucie rzut karny po faulu Ibrahimy Konate na Wilfriedzie Gnonto wykorzystał Dominic Calvert-Lewin. Dwie minuty później wyrównał Anton Stach. Niemiec otrzymał podanie od Brendena Aaronsona, wbiegł w pole karne i ładnym strzałem pokonał Alissona.
Sensacja zawisła więc w powietrzu, ale nie na długo. W 80. minucie Liverpool znów prowadził. Tym razem na listę strzelców wpisał się Dominik Szoboszlai. Piłkę podaną przez Ryana Gravenbercha przepuścił Alexis Mac Allister, a Węgier z dwunastu metrów wycelował tuż obok słupka.
Liverpool już był w ogródku i witał się z gąską... a wtedy nadeszła 96. minuta. Po rzucie rożnym wykonanym przez X najlepiej w polu karnym odnalazł się Ao Tanaka. Japończyk z pięciu metrów uderzył z całych sił i pokonał Alissona - Leeds sensacyjnie urwało punkt z wciąż urzędującym mistrzem.
Arne Slot tego może nie przetrwać. Jego podopieczni zwyciężyli w tylko jednym z ostatnich sześciu spotkań, a od końcówki września przegrali aż dziewięciokrotnie. Kolejna strata punktów - do tego z jedną ze słabszych drużyn ligi - z pewnością nie poprawiła i tak już złej sytuacji szkoleniowca.
Po 15 rozegranych spotkaniach Liverpool zajmuje ósme miejsce w Premier League i ma aż 10 punktów straty do prowadzącego Arsenalu - jeszcze wczoraj różnica była o punkt większa, ale Kanonierzy ulegli Aston Villi. Punkt zdobyty przez Leeds pozwolił im awansować na 16. lokatę. Nad West Hamem mają trzy punkty przewagi.