Media: Wylatują z Widzewa. Ta trójka już nie zagra

Klub przejęty przez Roberta Dobrzyckiego snuł przed sezonem mocarstwowe plany. Szybko zostały one zweryfikowane przez pozostałe drużyny Ekstraklasy, gdyż Widzew przegrał aż 10 meczów rundy jesiennej. Liga jest jednak niezwykle wyrównana i dobre wyniki wiosną mogą dać upragnione miejsce w europejskich pucharach. Poprzedni występ Widzewa w Pucharze UEFA - poprzedniku Ligi Europy - przypada na sezon 1999/2000.

Do tego jednak potrzebne są dobre decyzje kadrowe. W Widzewie ciężko było o stabilizację w pionie sportowym - klub zmieniał i trenerów, i dyrektorów sportowych jak rękawiczki. Obecnie drużynę prowadzi Ivan Jovicevic, a za transfery odpowiadać mają Sławomir Rafałowicz i Piotr Kasprzak. Informację o pierwszych zaplanowanych przez nich ruchach transferowych podał Szymon Janczyk z Weszło.

Mało grają i odejdą

Pierwszym zawodnikiem, który ma pożegnać się zimą z łódzkim zespołem, jest Polydefkis Volanakis. Grek trafił do klubu w styczniu i nie odgrywa znaczącej roli w drużynie. Sporą przeszkodą mogła być poważna kontuzja - w maju 22-latek złamał nogę. Obrońca w bieżącym sezonie rozegrał zaledwie dwa spotkania w trzecioligowych rezerwach Widzewa. Wiosną z kolei ośmiokrotnie pojawił się na boisku w Ekstraklasie, rozpoczynając sześć meczów w podstawowym składzie.

Na wylocie jest też Tonio Teklić. W Łodzi pojawił się w lipcu, ściągnięty z Trabzonsporu. Ofensywny pomocnik rozegrał dobry sezon za zapleczu tureckiej Super Lig - w barwach Erzurumsporu zdobył 4 bramki i zaliczył 9 asyst. Nie przełożyło się to jednak na zaufanie od kolejnych szkoleniowców Widzewa. Chorwat nie był podstawowym wyborem ani Zeljko Sopicia, ani Patryka Czubaka, ani Igora Jovicevicia.

Niewypał z Gelserkirchen

Odejść może również Pape Meissa Ba. Senegalczyk trafił do Widzewa z Schalke we wrześniu, jednak nie podbił on ekstraklasowych boisk. Do dziś wystąpił w jedynie czterech spotkaniach i tylko w debiucie dostał szansę gry w pierwszym składzie. Został jednak zmieniony w przerwie przez Andiego Zeqiriego. W pozostałych występach zebrał zaledwie 24 minuty, trzykrotnie wchodząc z ławki rezerwowych. Ani razu nie wpisał się na listę strzelców.

Widzew po sobotniej porażce z Zagłębiem Lubin zajmuje 13. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Przy niekorzystnych wynikach innych spotkań może spaść jeszcze o dwie pozycje. Po osiemnastu rozegranych meczach mają na koncie 20 punktów - o jeden więcej, niż znajdująca się w strefie spadkowej Legia Warszawa, ale jednocześnie tylko sześć mniej od czwartego Radomiaka.