Sędzia zakończył mecz po 12 minutach. Tragedia w Championship
W 12. minucie spotkania angielskiej Championship między Charltonem a Portsmouth doszło do dramatycznych wydarzeń. Jeden z kibiców gospodarzy zasłabł. Na trybunach natychmiastowo pojawiły się służby medyczne i rozpoczęła się walka o życie widza. Mecz został odwołany, a kluby życzyły poszkodowanemu powrotu do zdrowia. Niestety, dwie godziny później nadeszły tragiczne wiadomości. Kibic nie przeżył.
Charlton
Ani Charlton, ani Portsmouth nie mogą uznać początku sezonu za udany. Oba kluby znajdują się w dolnej połowie tabeli. Mecz między obiema tymi drużynami był szansą na przełamanie złych serii. Charlton przegrał poprzednie cztery mecze ligowe, Portsmouth zwyciężyło tylko raz w ostatnich dziewięciu spotkaniach. 

Mecz rozpoczął się o godzinie 13:30, jednak po zaledwie 12 minutach został przerwany. Powodem była interwencja medyczna na trybunach. Jeden z kibiców stracił przytomność. Po krótkiej chwili sędzia Matthew Donohue przywołał piłkarzy do szatni, a o godzinie 14:30 poinformowano o odwołaniu meczu.

"Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie. Wszyscy w klubie składają najserdeczniejsze życzenia poszkodowanemu kibicowi. Dziękujemy naszemu zespołowi medycznemu i ratownikom za pomoc. Informacje na temat terminu meczu zostaną podane wkrótce" - głosił komunikat podany przez klub.

Tragedia na trybunach

Niestety, dwie godziny od zakończenia spotkania pojawiły się tragiczne informacje. Kibic, który potrzebował pomocy medycznej, nie przeżył. "Klub jest zdruzgotany informując o tragicznej śmierci kibica Charltonu po nagłym wypadku medycznym, który miał miejsce podczas dzisiejszego meczu w The Valley przeciwko Portsmouth" - czytamy w oficjalnej informacji umieszczonej na stronie klubu.

Ponownie podziękowano służbom medycznym za szybką interwencję, a kibicom za wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji. "Wszyscy w klubie przesyłają serdeczne kondolencje rodzinie i przyjaciołom w tym niesamowicie trudnym momencie" - takimi słowami zakończono komunikat. Z relacji internautów można wywnioskować, że był to świetnie znany i bardzo lubiany kibic, który wspierał Charlton od przeszło czterdziestu lat. 

Spotkanie miedzy Charlton Athletic a Portsmouth zostanie rozegrane w innym terminie. 

