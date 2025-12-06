Powrót na stronę główną
Komedia! Były piłkarz Ekstraklasy z czerwoną kartką za niewłaściwą bieliznę
Iker Guarrotxena nie będzie miło wspominał meczu FC Goa - Mumbai City w ramach Superpucharu Indii. Były piłkarz Pogoni Szczecin otrzymał czerwoną kartkę za... niewłaściwy kolor bielizny. Ta decyzja wywołała potężne kontrowersje.
Iker Guarrotxena otrzymał czerwoną kartkę
Takie rzeczy w piłce nożnej praktycznie się nie zdarzają. Iker Guarrotxena wyglądał na mocno zdezorientowanego, kiedy sędziowie poprosili go do siebie i powiedzieli, że nie może zagrać w półfinałowym starciu Superpucharu Indii. Wszystko działo się w tunelu prowadzącym na murawę. Arbiter główny spotkania pokazał Hiszpanowi... czerwoną kartkę za niewłaściwy kolor bielizny.

Niecodzienna sytuacja w Indiach

Guarrotxena domagał się zmiany decyzji, tłumaczył swój punkt widzenia całej sprawy, ale na nic to się zdało. Według India Today założone przez 33-latka bokserki nie spełniały standardów, które są wyznaczone rozgrywkach rangi Superpucharu Indii. Brzmi niewiarygodnie, ale sędziowie uznali, że kapitan FC Goa łamie regulamin i odesłali go na trybuny. 

Co ciekawe, FC Goa po odesłaniu Guarrotxeny mogła wystawić do gry 11 zawodników. Doszło po prostu do zmian w protokole meczowym. Kapitan zatem nie osłabił drużyny, ale nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z niecodzienną, a dla niektórych kibiców z komiczną sytuacją.

Ostatecznie FC Goa pokonało Mumbai City 2:1. Gospodarze już po pierwszej połowie prowadzili 2:0, co miało spory wpływ na dalszą część meczu.

Guarrotxena jest znany z polskich boisk

Iker Guarrotxena to osoba, którą powinni dobrze znać kibice PKO Ekstraklasy. Pomocnik rozegrał w barwach Pogoni Szczecin 32 mecze, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Był zawodnikiem Portowców w latach 2018-2020.

W FC Goa gra z kolei od 2024 roku. W poprzednim sezonie zdobył siedem bramek w 19 występach. W obecnej kampanii pojawił się na boisku siedmiokrotnie, lecz jeszcze ani razu nie trafił do siatki.

