To nie zdrada, to ignorancja. Trump nie miał pojęcia, o czym mówi

Bombastyczna ceremonia losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata 2026 roku miała wiele kontrowersyjnych momentów. Można powiedzieć, że była to wzajemne nadmuchiwanie swojego ego przez dwie postaci na scenie: Donalda Trumpa, prezydenta USA i Gianniego Infantino, szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej.

Kibice futbolu żądają impeachmentu

Jednym z punktów ceremonii było wręczenie Trumpowi dopiero co powołanej do życia nagrody pokojowej FIFA. Co prawda nie było żadnych nominowanych, nie było żadnej kapituły czy głosowania, komu ją przyznać. Chodziło jednak tylko o to, żeby gospodarz ceremonii poczuł się dobrze.

Trump tak się tymi honorami dał obłaskawić, że w pewnym momencie powiedział to, co z pewnością nie spodobało się większości jego rodakom: "Kiedy popatrzysz na to, co się stało z futbolem w USA, który w USA nazywany jest soccerem, to widzimy, że nie powinien być nigdy tak nazywany, ponieważ mamy tu mały konflikt z inną rzeczą, którą nazywamy futbolem. Jeśli jednak pomyślimy o tym, to nie powinniśmy go tak nazywać. To jest futbol, nie ma żadnych wątpliwości. Musimy wymyślić inną nazwę dla NFL. To nie ma sensu, jeśli o tym pomyślisz".

Słowa Trumpa, wygłoszone w żartobliwy sposób, wywołały lawinę komentarzy. Oczywiście fani piłki nożnej cieszyli się, że nawet Donald Trump im przyznaje rację w sporze o słowo futbol. Natomiast fani futbolu amerykańskiego byli wściekli, że prezydent ich "zdradził". Zresztą zarzucają mu zdradę, a nawet "bluźnierstwo". Niektórzy wzywają do impeachment, czyli pozbawienia Trumpa urzędu.

Jak narodził się futbol?

Tu jednak warto zadać pytanie, jak to jest z tym futbolem i dlaczego Amerykanie tak nazywają swoją ulubioną dyscyplinę sportu, w której piłkę kopie się rzadko?

Tu warto oddać głos historykom sportu. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie, Wojciech Lipoński pisze o początkach futbolu w swojej "Historii Sportu": "Piłka nożna początkowo wcale nie była grą, w której kopanie piłki nogą odgrywało główną rolę. W średniowieczu piłka przypominała raczej piłkę lekarską niż lekką piłkę współczesną, wyposażoną w nadmuchiwaną dętkę (...) Najczęstszym obiektem gry bywała zatem piłka wypełniona pałukami lub, po prostu, sianem z umieszczoną w środku chrząstką rybią lub cielęcą dla nadania jej sprężystości przy ewentualnym odbijaniu. Tyle że takiej ciężkiej piłki nie można było kopać w sposób znany nam z boisk współczesnego futbolu (...). Piłka tego typu ważyła przypuszczalnie ok. 5-7 kg. Trudno wyobrazić sobie jej kopanie. Piłkę taką po prostu noszono i rzucano rękami, a sama gra polegała głównie na jej wzajemnym wyrywaniu sobie, by w imieniu swojej drużyny donieść ją do celu".

Skąd foot w słowie football?

Skąd więc nazwa football skoro piłka bardzo rzadko miała kontakt ze stopą (po angielsku foot) grających? To też wyjaśnia polski historyk sportu: "Cząstka foot nie odnosiła się do stopy stykającej się z piłką podczas kopnięcia, lecz według dawnej miary angielskiej oznaczała wymiar piłki o średnicy jednej stopy".

Jak widać, Donald Trump okazał się ignorantem, a razem z nim cała plejada tych, którzy odmawiają nazwy "futbol" innym dyscyplinom sportu. Mamy ich zresztą całą masę: futbol amerykański, futbol australijski, futbol gaelicki (irlandzki), futbol kanadyjski i rugby, które w krajach anglosaski do dziś nazywane jest często futbolem. Angielska federacja rugby piętnastoosobowego to Rugby Footall Union, a rugby trzynastoosobowego: Rugby Football League. Wszystkie te futbole mają w krajach, gdzie są popularne, liczone w miliony rzesze kibiców.

I jak wynika z opisu, jaki przedstawił prof. Lipoński w swojej "Historii Sportu", to raczej piłka nożna odcięła się od futbolowych korzeni, gdy porzuciła chwytanie piłki w ręce. A słowo soccer narodziło się w Anglii jeszcze w XIX wieku, by association football – jak oficjalnie nazywa się piłka nożna (FIFA to przecież: Fédération Internationale de Football Association) – oddzielić od rugby footballu (nazywane wtedy potocznie rugger).