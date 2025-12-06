Neymar jednak nie pojedzie na mundial?! Ancelotti mówi wprost. "Kropka"

Brazylia to najbardziej utytułowana nacja w historii turniejów finałowych mistrzostw świata. Brazylia wygrywała mundial pięciokrotnie, z czego ostatni raz w 2002 r. Od tamtego czasu aż cztery razy Brazylia dochodziła do ćwierćfinału, a w 2014 r. zajęła czwarte miejsce. Brazylia trafiła do grupy C mistrzostw świata 2026 i zmierzy się tam ze Szkocją, Marokiem oraz Haiti. Czy na przyszłorocznym mundialu zagra najlepszy strzelec w historii "Canarinhos" - Neymar?

Ancelotti znów mówi o Neymarze. Wtedy Neymar pojedzie na mundial

Brazylijscy dziennikarze zapytali o Neymara u źródła, a więc Carlo Ancelottiego. Selekcjoner reprezentacji Brazylii wypowiedział się bardzo jasno, co musi zrobić Neymar, by otrzymać powołanie na mistrzostwa świata.

- Ludzie, rozumiem, że jesteście bardzo zainteresowani tematem Neymara. Chcę to wyjaśnić. Mamy grudzień, a mistrzostwa świata są w czerwcu. Kiedy ogłoszę skład w maju i jeśli Neymar zasłuży, będzie zdrowy, lepszy lub taki sam, jak inni, to zagra na mundialu. I kropka. Nie jestem nikomu nic winien. Musimy myśleć o Brazylii, która może mieć, a może nie mieć Neymara czy innych zawodników - powiedział Ancelotti.

Neymar wystąpił w 128 meczach w reprezentacji Brazylii, w których strzelił 79 goli i zanotował 59 asyst. Neymar ma najwięcej bramek w historii brazylijskiej kadry, ale jest drugi pod względem liczby spotkań - lepiej od niego wypada tylko Cafu (143 mecze). Po raz ostatni Neymar zagrał w narodowych barwach 18 października 2023 r., gdy Brazylia przegrała 0:2 z Urugwajem.

W ostatnich dniach powrót Neymara do kadry regularnie wracał przy okazji spotkań Brazylii. - To decyzja sportowa, oparta na wielu czynnikach: na tym, co piłkarz robił i na tym, z jakimi problemami się zmagał. Nikt nie kwestionuje Neymara na poziomie sportowym. W tej drużynie jest duża konkurencja. Wierzymy, że mamy 70 zawodników, którzy mogą zagrać na mistrzostwach świata - mówił Ancelotti we wrześniu tego roku.

Aktualnie Neymar występuje w barwach Santosu i walczy z klubem o utrzymanie w Serie A. Santos zagra w niedzielę z Cruzeiro w ostatniej kolejce sezonu, a wcześniej wygrał 3:0 ze Sport Recife i Juventude. W tym drugim spotkaniu Neymar zaliczył hat-tricka. Neymar gra w tych meczach mimo faktu, że ma kontuzjowaną łąkotkę. Aby odłożyć w czasie operację, Neymar zgodził się na leczenie zachowawcze.

