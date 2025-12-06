Tak w Japonii piszą o Polsce po losowaniu MŚ. Chcą rewanżu

Holandia, Japonia, Tunezja - z takimi rywalami zmierzy się reprezentacja Polski w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata, jeśli oczywiście uzyska przepustkę na tę imprezę. 26 marca Biało-Czerwoni zagrają półfinał baraży z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie, a pięć dni później ewentualny finał na wyjeździe ze zwycięzcą pary Ukraina/Szwecja. Japończycy podkreślają, że z wielką uwagą będą śledzić wydarzenia w barażach.

Polska utalentowanym zespołem? "Uważana za faworyta"

O ile część Holendrów na losowanie grup mistrzostw świata nie zareagowała z należytą klasą, o tyle Japończycy w swoim stylu pokazali, iż szanują każdego rywala. Tamtejsze media oceniły wyniki losowania. Zatrzymano się nie tylko przy Holandii i Tunezji, ale również przy Polsce.

Dziennikarze pokazali, że są zorientowani w naszej sytuacji, podkreślając, iż ważnym wydarzeniem eliminacji była dla nas zmiana trenera - z Michała Probierza na Jana Urbana. Oczywiście nie brakuje też wzmianek o Robercie Lewandowskim.

"Reprezentacja Polski to utalentowany zespół z Lewandowskim w roli głównej i zawodnikami z czołowych europejskich klubów. Jednak ich atak miał kłopoty w eliminacjach europejskich, a nawet doszło do zmiany trenera. Choć ich siłą jest szybki kontratak, wciąż mają problemy ze stabilnością w obronie" - napisał portal topics.smt.docomo.

Inny z portali wprost podkreślił, że Polska będzie faworytem swojej ścieżki barażowej. "Polska, mając do dyspozycji światowej klasy napastnika Lewandowskiego, jest uważana za faworyta. W europejskich kwalifikacjach Polska awansowała do play-offów jako druga w grupie G za Holandią, ale zremisowała 1:1 z Holandią w obu meczach. Jeśli zakwalifikują się do turnieju, będzie to rewanż dla Japonii za porażkę 0:1 w trzecim meczu turnieju w Rosji w 2018 roku" - czytamy na stronie article.auone.jp.

Każdy rywal może sprawić Japonii problemy

Kolejne dwa portale nie zagłębiały się w analizę naszego zespołu. Przyznano jednak, że niezależnie, kto awansuje na mundial ze ścieżki B, to Japonia będzie miała kłopot z tym przeciwnikiem.

"Triumfatora europejskich baraży kwalifikacyjnych poznamy 31 marca przyszłego roku. Ukraina zmierzy się ze Szwecją, a Polska z Albanią w półfinale 26 marca, a zwycięzcy tych spotkań zmierzą się w finale. Zwycięzca zdobędzie bilet na mistrzostwa świata" - pisze serwis tv-tokyo.co.jp.

"W tej drabince znajdą się Ukraina, Polska, Szwecja lub Albania. Wszystkie te kraje to silne europejskie drużyny, więc niezależnie od tego, która z nich znajdzie się w drabince, będzie to zacięta walka" - napisał Ultra Sports.