Losowanie mundialu w cieniu skandalu. "Można go nazywać zbrodniarzem"

W przypadku awansu na mistrzostwa świata reprezentacja Polski zagra z Holandią, Tunezją i Japonią. Biało-Czerwoni muszą przejść w marcu dwustopniowe baraże, jeśli marzą o grze na najważniejszym piłkarskim turnieju. To dla nas najistotniejsza informacja piątkowego wieczoru pod kątem sportowym. Dużo jednak działo się przed właściwym rozpoczęciem losowania grup.

Gala w Waszyngtonie rozpoczęła się o godz. 18:00, a zespoły z pierwszego koszyka zaczęto przydzielać do grup tuż przed godz. 19:30. Jak widać, kibice mogli być mocno zniecierpliwieni. W tym czasie było kilka występów artystycznych i moment, gdzie Gianni Infantino ukorzył się przed prezydentem USA Donaldem Trumpem. Polityk otrzymał pokojową nagrodę FIFA.

- To wielki zaszczyt, móc stać z Giannim, którego znam wiele lat. To jest wszystko wielki hołd dla ciebie i piłki nożnej. Chciałem podziękować mojej rodzinie, pierwszej damie. Prawdopodobnie czeka nas impreza, której świat jeszcze nie witał. Mamy świetny kontakt z Kanadą. Koordynacja, przyjaźń, wzajemne stosunki - to wszystko rozkwita. Świat jest bezpieczniejszy - powiedział Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przy okazji sam zawiesił sobie na szyi pamiątkowy medal. Jego zachowanie rozzłościło kibiców i dziennikarzy. A to, że otrzymał nagrodę, również budzi ogromne kontrowersje.

- Od trzech czy czterech tygodni amerykańska armia prowadzi niewypowiedzianą wojnę z Wenezuelą. Teoretycznie jest to działanie przeciwko kartelom narkotykowym. Według Amerykanów bombardowane są cywilne jednostki narkotykowe bez wypowiedzenia wojny. Łamane są konwencje pokojowe, konwencje praw człowieka. Niedawno zbombardowano jedną łódź i prawo mówi, że ci, którzy przeżyją, powinni zostać uratowani. Można ich porwać np. jako jeńców, ale nie mogą być dobici. Tymczasem Amerykanie ich zabili - powiedział w programie "To jest Sport.pl" Piotr Żelazny, dziennikarz związany z TVP Sport.

Oburzenie i śmiech. FIFA sięga dna?

W sieci pojawiły się komentarze, że FIFA sięga dna. Nie dość, że długo trzeba było czekać na losowanie, to jeszcze wcześniej prezydent organizacji chciał na siłę pokazać wielkość Trumpa.

- Oburzenie miesza się u mnie ze śmiechem. Człowiek, który łamie prawo wojenne i można go nazywać zbrodniarzem wojennym, otrzymuje pokojową nagrodę FIFA. W dodatku to wszystko było takie przaśne - skwitował Żelazny.

Na przyszłorocznym mundialu pierwszy raz w historii zagra 48 drużyn. Poza USA gospodarzami turnieju będą również Meksyk i Kanada.