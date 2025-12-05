Nie do wiary, co powiedział Trump. Jednym zdaniem wkurzył połowę Amerykanów

Część wprowadzająca połączona z występami artystycznymi podczas ceremonii losowania fazy grupowej przyszłorocznego mundialu trwała naprawdę długo, bo przeszło 1,5 godziny. Sporo czasu poświęcono wtedy Donaldowi Trumpowi. Wręczenie mu Pokojowej Nagrody FIFA spotkało się z krytyką. Za kolejną sytuację mogą go krytykować sami Amerykanie.

Trump wywołał burzę jedną wypowiedzią. Naruszył wieloletnią tradycję

Częścią wprowadzenia było symboliczne losowanie gospodarzy przez Trumpa, prezydent Meksyku Claudię Sheinbaum Pardo i premiera Kanady Marka Carneya. W krótkiej rozmowie z prezesem FIFA Giannim Infantino przed tym honorowym losowaniem Trump stwierdził, że być może nadszedł czas, by piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych nazywać "futbolem", a nie określać nazwą "soccer". W USA sportem narodowym jest futbol amerykański, więc mamy tu konflikt nazewnictwa, który może nie spodobać się sporej części obywateli Stanów Zjednoczonych.

- Kiedy przyjrzymy się temu, co stało się z futbolem w Stanach Zjednoczonych, wydaje się, że nigdy nie nazywamy go w ten sposób, ponieważ mamy pewien konflikt z inną rzeczą, która nazywa się futbolem. Ale jak się nad tym zastanowić, to czy nie powinno się właśnie tego nazywać futbolem? Przecież to jest futbol, to jest piłka nożna. Nie ma co do tego wątpliwości. Musimy wymyślić inną nazwę dla NFL. Kiedy się nad tym zastanowisz, to to naprawdę nie ma sensu - powiedział Trump na scenie w Centrum Sztuki Performatywnej im. Johna F. Kennedy'ego W Waszyngtonie.

W ciągu jednej chwili prezydent USA podważył coś, co było amerykańską tradycją od dziesięcioleci. A Infantino w tym czasie tylko Trumpowi przytakiwał z uśmiechem, jakby popierał ten pomysł. - Tak! Tak! - krzyczał szef FIFA uradowany, zachęcając tłum do oklasków.

Ta wypowiedź Trumpa, która z perspektywy Amerykanów może być co najmniej kontrowersyjna, jeśli nie oburzająca, wywołała ogromne poruszenie w sieci. Posty dotyczące tych słów generują ogromne, milionowe zasięgi.

Słowo "soccer" funkcjonuje w języku angielskim od XIX w. Było używane jako skrót od nazwy Association Football. "Soccer" przyjął się w Stanach Zjednoczonych na początku XX w. i został z Amerykanami do dzisiaj. Ułatwia im rozróżnienie piłki nożnej od futbolu amerykańskiego. Za to w Wielkiej Brytanii odwrócono się od słowa "soccer" w drugiej połowie XX w. po tym, jak zauważono rosnącą popularność wyrazu w USA.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca meczem Meksyk - RPA na Estadio Azteca. Turniej potrwa do 19 lipca. Finał zostanie rozegrany na MetLife Stadium w Nowym Jorku/New Jersey.