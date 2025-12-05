Koeman zobaczył losowanie MŚ i od razu wypalił o Polsce

Holandia, Japonia, Tunezja i ktoś z czwórki Polska/Albania/Ukraina/Szwecja - tak wygląda skład grupy F na przyszłorocznych mistrzostwach świata. Czeka nas potencjalne trzecie starcie z Holendrami w przeciągu mniej niż roku, pierwsze spotkanie z Japończykami od mundialu w 2018 r. i pierwszy mecz z Tunezyjczykami od 40 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Koeman komentuje wyniki losowania grup MŚ

Oczywiście faworytem grupy jest Holandia, która chce zajść na turnieju jak najdalej. Ale w meczach eliminacyjnych z Polską, która była najpoważniejszym rywalem, nie była przekonująca. Holenderskie media są pewne, że na mundialu gra reprezentacji będzie dużo lepsza, a przy takich rywalach poprawa powinna być widoczna.

W Holandii są zadowoleni z wyników losowania. Pozytywnie nastawiony jest także Ronald Koeman, selekcjoner "Oranje". Podkreślił fakt, że czeka Holandię prawdopodobnie kolejne starcie z Polską. Co prawda potem uznał, że Japonia może sprawić problemy, a Tunezja jest dla niego obcą drużyną, ale finalnie z optymizmem patrzy na starcia w grupie MŚ.

- Japonia to zawsze sprawna i dobra reprezentacja. W tej chwili jestem nieco mniej pewny Tunezji. Przeciwnikiem mogłaby być ponownie Polska, ale myślę, że możemy być zadowoleni. Grupa jest znakomita. Najważniejsze to skupić się teraz na przygotowaniach i iść naprzód - ocenił, cytowany przez portal voetbalprimeur.nl.

Zobacz też: Katastrofa Kamila Stocha! Aż trudno uwierzyć w to, co się stało

Mecze grupy F będą rozgrywane na stadionach w Teksasie, Kansas City lub meksykańskim Monterrey. Koeman zwraca uwagę, że w czerwcu w tej części świata mogą być bardzo wysokie temperatury.

- Będzie gorąco. Będziemy musieli na to uważać - stwierdził krótko.

Zwycięzca grupy F zagra w 1/16 finału MŚ z drugim zespołem grupy C, w której zagrają Brazylia, Maroko, Szkocja i Haiti. Drugi zespół z grupy F zagra z triumfatorem grupy C. Ale dla Koemana nie ma znaczenia, na kogo potem trafi Holandia.

- Każdy mecz jest wyzwaniem, bo nie ma tu słabych krajów - ocenił.

Holandia zagra 14 czerwca z Japonią. Sześć dni później zmierzy się z zespołem z baraży europejskich, być może z Polską. Zmagania grupowe zamknie 25 czerwca meczem z Tunezją.