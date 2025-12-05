Oto pierwsze słowa Kowalczyka, gdy zobaczył, jak wygląda "polska" grupa na MŚ

Długo trzeba było czekać na losowanie grup mistrzostw świata. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18 polskiego czasu, ale widzów najpierw czekały występy artystyczne, a następnie FIFA przyznała pierwszą w historii nagrodę pokojową. Otrzymał ją prezydent USA Donald Trump. Sam ten fakt rozwścieczył kibiców i dziennikarzy. Obaj panowie przemawiali, a kolejne minuty upływały.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka ujawnia, co usłyszał od lekarki. "Chciało mi się płakać"

Kowalczyk komentuje losowanie mundialu

Losowanie drużyn pierwszego koszyka rozpoczęto tuż przed 19:30. W czwartym koszyku znalazła się Polska, a konkretniej jej ścieżka barażowa. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają baraże i awansują na mundial, to w fazie grupowej zmierzą się z: Holandią, Japonią i Tunezją.

Pierwszego z wymienionych rywali znamy doskonale. Z Holandią graliśmy na Euro 2024, a następnie w eliminacjach do mistrzostw świata. Na mistrzostwach Europy przegraliśmy z Oranje 1:2, a później w kwalifikacjach do mundialu padły dwa remisy: po 1:1.

Jak w studiu Weszło na losowanie zareagował Wojciech Kowalczyk? W swoim stylu rozbawił pozostałych uczestników relacji na żywo. - Najpierw trzeba tam jechać. Widzę bardzo duże szanse Szwedów na wyjście z tej grupy z pierwszego miejsca - powiedział, nawiązując oczywiście do faktu, że Szwedzi mogą pojechać na mundial z naszej ścieżki barażowej.

- Oni mnie oszukali w eliminacjach. Nie wiedziałem, że mają baraże zagwarantowane przez Ligę Narodów. Oni odstawili gangsterkę, pół Europy się zastanawiało, co ci Szwedzi wyprawiają, a oni sobie nic nie robili z tych eliminacji. Można powiedzieć, że przygotowywali się do meczów barażowych o mundial. Natomiast gdyby Polska pojechała, to jest to dla nas fajna grupa - dodał Kowalczyk.

Dwa kroki Polski w drodze na mistrzostwa świata

Dotychczas wyłoniono 42 z 48 uczestników mundialu. W marcu poza czterema ścieżkami barażowymi w Europie będą również dwie ścieżki interkontynentalne.

Czytaj także: Lawina komentarzy po tym, co zrobili podczas losowania MŚ. "Festiwal żenady"

Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to 26 marca Biało-Czerwoni zagrają na PGE Narodowym w półfinale baraży z Albanią. W przypadku zwycięstwa pięć dni później zmierzą się z wygranym z pary Ukraina/Szwecja.