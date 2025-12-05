Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Lawina komentarzy po tym, co zrobili podczas losowania MŚ. "Festiwal żenady"
Ci, którzy liczyli, że właściwa część losowania grup mistrzostw świata rozpocznie się szybko, mogli być rozczarowani. Poza występami artystycznymi odbyła się ceremonia FIFA, która pierwszy raz w swojej historii wręczyła pokojową nagrodę. Otrzymał ją prezydent USA Donald Trump. W sieci zawrzało po jego zachowaniu i samej decyzji federacji.
Losowanie MŚ 2026
screen TVP

Zanim rozpoczęła się część losowania, na którą najbardziej czekają fani piłki nożnej z całego świata, doszło do ceremonii z udziałem szefa FIFA Gianniego Infantino oraz Donalda Trumpa, prezydenta USA. Polityk otrzymał pierwszą w historii FIFA nagrodę pokojową i... sam zawiesił medal na swojej szyi. 

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Brakuje już określeń na to, co wyprawiają FIFA i Trump

- To wielki zaszczyt, móc stać z Giannim, którego znam wiele lat. To jest wszystko wielki hołd dla ciebie i piłki nożnej. Chciałem podziękować mojej rodzinie, pierwszej damie. Prawdopodobnie czeka nas impreza, której świat jeszcze nie witał. Mamy świetny kontakt z Kanadą. Koordynacja, przyjaźń, wzajemne stosunki - to wszystko rozkwita. Świat jest bezpieczniejszy - powiedział Trump.

Po tym, co wydarzyło się w Waszyngtonie, na platformie X pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy wprost twierdzą, że FIFA sięga dna.

"Złotą Piłkę mu przyznali jeszcze. Festiwal żenady" - napisał Filip Macuda z portalu Sport.pl. 

"Jakie to jest żenujące. Cała ceremonia w wykonaniu Infantino to cyrk, ale otoczka wokół tej nagrody przebija wszystko" - napisał Bartosz Naus z portalu Sport.pl.

"Niesamowity pokaz cringe'u, obłudy, żenady. Począwszy od prowadzących po koszmarny hymn, a teraz to. Polityczna szopka. Światowy futbol pod wodzą Infantino zmierza w bardzo, bardzo złym kierunku" - napisał Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

"Gdy wydawało się, że FIFA nie może już upaść niżej..." - napisał Mateusz Miga, inny dziennikarz związany z TVP Sport.

"Trump sam sobie zakładający medal FIFA… Niczego bardziej żenującego już w tym roku nie obejrzycie" - podkreślił Marek Bobakowski z Wirtualnej Polski.

Infantino nie zaskarbił sobie sympatii dziennikarzy

"Gdyby był ranking najbardziej żenujących ludzi na świecie, to Infantino byłby w ścisłej czołówce" - podkreślił Konrad Marzec z "Super Expressu".

Znany dziennikarz Patryk Słowik również nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Wyśmiał przyznanie pokojowej nagrody Trumpowi.

Cała sytuacja rozbawiła również Adama Romera, dziennikarza związanego z tenisem. "Widzę, że 'łysy z FIFA' postanowił być pierwszy z 'wazelinową' nagrodą pokojową dla pomarańczowego narcyza…" - podkreślił.

I choć najważniejszą częścią wieczoru jest losowanie grup mistrzostw świata, to o wydarzeniach związanych z Infantino i Trumpem będzie być może mówić się jeszcze głośniej.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich