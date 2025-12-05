Przyszłoroczny mundial będzie pierwszym w historii, na którym zagra aż 48 drużyn. Europa ma przyznanych 16 miejsc, z czego cztery są dla zespołów walczących w barażach. Jedno z nich może zgarnąć w marcu Polska, o ile najpierw pokona Albanię, a potem Ukrainę lub Szwecję.

Znamy potencjalnych rywali Polski w grupie na MŚ

Wiadomo już, z kim Polska może zagrać w czerwcowych meczach grupowych na MŚ. Jej potencjalni rywale w grupie to Holandia, Japonia, Tunezja.

Zespoły barażowe były losowane z czwartego koszyka. Wszelkie wyliczenia wskazywały, że Polska najprawdopodobniej trafiłaby w grupie na któregoś z gospodarzy i byłaby jedynym europejskim zespołem w swojej grupie.

Najważniejsze było uniknięcie któregoś z absolutnych gigantów światowego futbolu z pierwszego koszyka oraz silniejszych i tzw. czarnych koni z drugiego i trzeciego koszyka, jak np. Kolumbii, Norwegii czy Japonii. Wtedy Polska miałaby realne szanse na wyjście z grupy z dobrym wynikiem.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca 2026 r. Zgodnie z planem mecz otwarcia odbędzie się na Estadio Azteca w Meksyku.

Do fazy pucharowej mundialu awansują dwa najlepsze zespoły z każdej z 12 grup i osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc.