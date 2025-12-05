Tak Boniek skomentował losowanie grup MŚ. "Przepraszam"

W grupie G eliminacji do mistrzostw świata w strefie europejskiej reprezentacja Polski uzyskała 17 punktów. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce, co oznacza, że nasz zespół trafił do marcowych baraży - zmierzy się w nich z Albanią, a w przypadku wygranej: ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja. Z "polskiej" grupy bezpośredni awans na mundial wywalczyła Holandia, a w sumie przed piątkowym losowaniem grup światowego czempionatu znaliśmy 42 z 48 uczestników imprezy.

Oto potencjalni rywale Polski na mundialu. Boniek komentuje

Ostatnią szóstkę wyłonią wspomniane baraże - cztery zespoły awansują ze strefy europejskiej, o pozostałe dwa miejsca na mundialu powalczą zespoły ze ścieżek interkontynentalnych. Wszystkie te "barażowe" reprezentacje, co nie może dziwić, trafiły do czwartego koszyka losowania grup mistrzostw świata.

Polska, w półfinale swojej ścieżki barażowej, stoczy bój z Albanią na PGE Narodowym, a potencjalny finał rozegra na wyjeździe z kimś z dwójki Ukraina - Szwecja. Jeśli Biało-Czerwoni wywalczą awans na mundial, to w fazie grupowej MŚ zagrają z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Wyniki piątkowego losowania skomentował Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nawiązał do wypowiedzi selekcjonera Jana Urbana, który po ostatnim spotkaniu z Holandią złożył ważną deklarację.

"No więc tak - Jan Urban już powiedział Holendrom, że ich pokonamy na Mundialu. Tunezja i Japonia w zasięgu na spokojnie… A przepraszam, zapomniałem o barażach" - napisał Boniek.

Takiego mundialu jeszcze nie było. Najważniejsze informacje

Przyszłoroczny mundial będzie pierwszym w historii, w którym weźmie udział aż 48 drużyn. To sprawia, że zostało rozlosowane 12 grup. Finaliści imprezy rozegrają podczas turnieju aż osiem spotkań.

W stosunku do poprzednich edycji mistrzostw świata każda drużyna nadal będzie rozgrywać trzy mecze grupowe, a do fazy pucharowej - rozpoczynającej się od 1/16 finału - przejdą dwie najlepsze ekipy z każdej grupy, a także osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc.

Nowy format oznacza, że liczba spotkań wzrośnie z 64 do 104, a turniej potrwa 39 dni - od 11 czerwca do 19 lipca.