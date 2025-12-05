8:1! W kraju była noc, gdy Polacy awansowali do 1/8 finału MŚ

Reprezentacja Polski była zdecydowanym faworytem ostatniego spotkania. Paragwaj wcześniej przegrał 2:3 z Argentyną, a w swoim drugim meczu zremisował 3:3 po emocjonującym spotkaniu, w którym dwa gole padły w doliczonym czasie gry. Ponadto za Polakami przemawiały dotychczasowe sukcesy. W MŚ socca zdobywali medale podczas trzech z pięciu rozegranych edycji. Z kolei w tym roku zostali też mistrzami Europy.

Pewny awans do 1/8 MŚ! Z kim Polska zagra w fazie pucharowej?

Zgodnie z oczekiwaniami, podopieczni trenera Klaudiusza Hirscha zdominowali na boisku reprezentację Paragwaju. Aczkolwiek fani zgromadzeni na trybunach w Cancun dość długo musieli czekać na pierwszego gola w rywalizacji, która trwał 40 minut. Tego w 12. minucie spotkania zdobył Karol Bienias po tym, jak Biało-Czerwoni znakomicie rozegrali stały fragment gry.

Trafienie Bieniasa otworzyło worek z bramkami. Już dwie minuty później na 2:0 podwyższył Dawid Linca, a kolejne trafienia dołożyli Bartłomiej Dębicki i Hubert Nowacki. Na strzeleckie popisy Polaków reprezentacja Paragwaju odpowiedziała tylko jedną bramką, wobec czego do przerwy prowadziliśmy aż 4:1!

Po zmianie stron przebieg gry nie uległ zmianie, a Biało-Czerwoni nie mieli ochoty bronić wyniku. Do końca spotkania kolejne trafienia zaliczyli Kamil Kucharski, ponownie Dębicki, a także Bartłomiej Piórkowski i Norbert Jaszczak.

Pewne zwycięstwo z Paragwajem oznaczało, że Polska z kompletem dziewięciu punktów wygrała grupę D. Bilans bramek Biało-Czerwonych to porażające 18 strzelonych goli i tylko 4 stracone. W 1/8 finału MŚ socca Polska zmierzy się z Omanem, który ma już pewne drugie miejsce w grupie C. Piłkarze z Bliskiego Wschodu na inaugurację mundialu przegrali 0:1 z Bułgarią, ale w kolejnych spotkaniach pokonali 4:2 Kanadę oraz 5:2 Haiti.

Paragwaj 1:8 Polska

Bramki dla Polski: Bienias (12'), Linca (14') Dębicki (16', 24'), Nowacki (20'), Kucharski (22'), Piórkowski (38'), Jaszczak (38')