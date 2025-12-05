Kibice Zawiszy uderzyli w Ziobrę. I nagle taki wpis Bońka. "Mądre"

"Koronnego stworzyłeś, za niewinność wielu wsadziłeś, karma wróciła, nowotwór zżera. Oto historia Ziobry k***y, c***a", "Ziobro parówo, oddaj Polakom miliony. W kryminale będziesz prze***lony", "Zamykanie ludzi było twoim celem. Teraz w hierarchii zostałeś c****m" - to tylko część haseł, które w ostatnim czasie kibole kierują w stronę byłego ministra sprawiedliwości.

Kolejny atak kiboli na Ziobrę. Dołączył do nich... Zbigniew Boniek

W czwartek 4 grudnia odbywał się mecz 1/8 finału Pucharu Polski Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków. Na boisku Zawisza spisał się fantastycznie, dostarczając wielu powodów do radości swoim kibicom. Gospodarze wygrali z Wisłą aż 4:1. Ten - oraz wcześniejsze czwartkowe mecze - oglądał też Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN urodził się w Bydgoszczy, reprezentował też barwy Zawiszy, więc nic dziwnego, że poświęcił czas na obejrzenie spotkania trzecioligowca.

Już po zakończeniu meczu były prezes PZPN opublikował wpis, na którym widać jeden z transparentów wywieszonych przez kiboli Zawiszy.

"Ziobro za wszystkie krzywdy, które Polakom wyrządziłeś, zdychaj w piekle, bo na to zasłużyłeś" - brzmiała jego treść.

Zbigniew Boniek podał dalej tweeta, na którym widać ten transparent i zamieścił krótki komentarz: "Dobre i mądre ustawienie Zawiszy".

Za nami już wszystkie mecze 1/8 finału Pucharu Polski. Pary ćwierćfinałowe poznamy w środę 10 grudnia o godzinie 12:00 - wtedy odbędzie się losowanie. Zachęcamy do śledzenia tego wydarzenia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.