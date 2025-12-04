Boniek w świątecznym nastroju po tym, co Zawisza zrobił z Wisłą. Zacytował kolędę

Dla Zbigniewa Bońka najważniejszy dzisiaj był mecz w Bydgoszczy. Były prezes PZPN pochodzi z tego miasta, a w tamtejszym Zawiszy zaczynał karierę. To z tego zespołu trafił potem do Widzewa Łódź. Dziś Zawisza podejmował Wisłę.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Nowakowski wrócił do gry w siatkówkę. Zadebiutował na boisku w meczu z mistrzem Polski

Boniek komentuje Puchar Polski. "Cuda, cuda ogłaszają"

Czwartek z Pucharem Polski zaczął się jednak od meczu drugoligowej Chojniczanki Chojnice z Koroną Kielce. Gospodarze sprawili dużą niespodziankę i - po rzutach karnych - wygrali z ekstraklasowiczem i zagrają w ćwierćfinale.

"Chojniczanka w 1/4 Pucharu Polski. Było trochę szczęścia, błąd obrońcy w ostatniej minucie, ale o tym szybko wszyscy zapomną. Będą pamiętali historyczny awans" - pisał po tym meczu Zbigniew Boniek.

Kolejna niespodzianka - ale już mniejszego kalibru - miała miejsce w Katowicach, gdzie miejscowy GKS poradził sobie z Jagiellonią Białystok. Gospodarze wygrali 3:1, a fantastyczne spotkanie rozegrał Bartosz Nowak, który zdobył dwie bramki i zanotował asystę przy trafieniu Ilji Szkurina.

"No proszę GKS Katowice. Piękny mecz i 1/4 finału Pucharu Polski. Gratulacje i patrzymy na wieczorny mecz, kto?" - pytał Boniek po tym spotkaniu.

A w wieczornym meczu popis dał pierwszy klub w karierze Zbigniewa Bońka. Zawisza Bydgoszcz wygrał z Wisłą Kraków aż 4:1! Piłkarze Zawiszy prawdziwy popis dali po przerwie, gdy zdobyli aż trzy bramki. Jednym z głównych bohaterów spotkania był Michał Cywiński, który miał udział przy wszystkich gola z drugiej połowy.

"Cuda, cuda ogłaszają" - pisał jeszcze w trakcie meczu Zbigniew Boniek.

"Zawisza w 1/4 finału Pucharu Polski. Brawo za piękną i skuteczną grę. Teraz odpoczynek, a potem przygotowania do szturmu na II ligę. No i po drodze marzenia pod nazwą Puchar Polski. Gratuluję" - podsumował ten mecz.

Trzeba byłemu prezesowi oddać, że 1/8 finału Pucharu Polski była naprawdę pełna cudów. W ćwierćfinale zameldowali się dwaj trzecioligowcy - poza Zawiszą awansowała też Avia - i jeden drugoligowiec. Pozostałe pięć zespołów to ekstraklasowicze - są to GKS Katowice, Widzew Łódź, Górnik Zabrze, Lech Poznań i Raków Częstochowa.

Losowanie par ćwierćfinałowych Pucharu Polski odbędzie się w środę 10 grudnia o godzinie 12:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia tej ceremonii w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.