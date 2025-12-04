Tomaszewski nie certolił się po decyzji Ukraińców. "Psy ogrodnika"

Jeśli Polacy chcą pojechać na mundial, to w marcu będą musieli wygrać dwa mecze. Pierwsze spotkanie barażowe Biało-Czerwoni zagrają u siebie przeciwko Albanii. Jeżeli wygrają, to w finale reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą lub Szwecją. Ten mecz odbędzie się na wyjeździe.

Polska zagra z Ukrainą w Hiszpanii? Tomaszewski jest wściekły

I początkowo polscy kibice mogli mieć nadzieję na to, że w finale Polska zagra z Ukrainą. Do tej pory Ukraińcy mecze domowe grali w Warszawie, na stadionie Legii. Nie jest jednak zaskoczeniem, że ukraińskiej federacji taki scenariusz niezbyt się podoba. W końcu mecz wyjazdowy stałby się dla Polaków tak naprawdę drugim spotkaniem domowym. Według ukraińskich mediów ich kadra zagra ewentualny finał w Hiszpanii.

Taka zmiana bardzo nie podoba się Janowi Tomaszewskiemu. Były bramkarz reprezentacji Polski grzmi na łamach "Super Expressu".

- Dla mnie Ukraińcy zachowali się jak psy ogrodnika. Zamiast, tak jak sugerowaliśmy, grać na Narodowym, gdzie w Polsce jest kilka tysięcy Ukraińców, stadion byłby wypełniony. Byłoby to święto dwóch narodów. Nagle grają w Hiszpanii. Życzę im naprawdę, żeby przegrali ze Szwedami. Możemy pojechać do Szwecji, a nie do Hiszpanii na mecz z Ukrainą - stwierdził.

- Chciałbym, żeby Szwedzi się obudzili, bo chociaż będą grali u siebie, to po meczu z Ukrainą będą zarżnięci - dodał Tomaszewski. - My, grając z Albanią, możemy pokombinować i zapewnić sobie wynik do przerwy. Życzę Ukraińcom, żeby w Hiszpanii była dogrywka - zakończył.

Półfinałowy mecz barażowy Polska - Albania odbędzie się 26 marca 2025 roku. Jeżeli Polacy wygrają, to 31 marca zagrają ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja. Jeśli Biało-Czerwoni przegrają, to... zgodnie z zasadami UEFA tego samego dnia będą musieli zagrać mecz towarzyski z przegranym drugiego barażu.