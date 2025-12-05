To nie żart. Wygrali 100 meczów z rzędu i ustanowili rekord świata

Taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca w większości krajów na świecie, ale Turkmenistan najwidoczniej rządzi się własnymi prawami. W 2023 roku w państwie będącym pod autorytarną dyktaturą, powstał klub sportowy FK Arkadag. Od początku był wspierany przez byłego prezydenta Gurbangułę Berdimuhamedowa, a także otrzymał szereg przywilejów. Takich jak osobne okno transferowe czy przede wszystkim - dostęp do nieporównywalnego z resztą stawki budżetu.

Co za piłkarski rekord w Turkmenistanie. 100 meczów z rzędu!

Do FK Arkadag błyskawicznie trafili praktycznie wszyscy najlepsi piłkarze z Turkmenistanu. Efekt był taki, jakiego można było się spodziewać. Nowopowstała drużyna kompletnie zdominowała ligowe rozgrywki. Do tego seryjnie wygrywała też mecze w Pucharze oraz Superpucharze Turkmenistanu, a także Pucharze Federacji. 30 listopada FK Arkadag dobił do niesamowitego wyniku - wygrał setny mecz z rzędu!

Mówimy jednak tutaj wyłącznie o spotkaniach rozgrywanych na krajowym podwórku, bo w międzyczasie piłkarze nowej potęgi grali też w azjatyckim odpowiedniku Ligi Konferencji (AFC Challenge League), gdzie oczywiście już nie byli niepokonani.

W sezonie 2025/2026 FK Arkadab kontynuuje rozpoczętą dwa lata wcześniej dominację. Odniósł dotychczas 24 zwycięstwa w 24 meczach, a jego bilans bramkowy to 95 strzelone i tylko 14 straconych. Drugi w tabeli Ahal ma już do obrońców tytułu 26 punktów straty, ale oczywiście nawet nie marzył o tym, że będzie w stanie zatrzymać drużynę, która w Turkmenistanie gra na własnych zasadach.