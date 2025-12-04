Niemcy zobaczyli, co zrobił Lewandowski. "Kpina i drwiny"

Barcelona zagrała z Atletico naprawdę dobry mecz i dzięki wygranej 3:1 zachowała pozycję lidera La Liga. Tylko że Robert Lewandowski nie mógł się w pełni cieszyć tą wygraną. Kapitan reprezentacji Polski w 37. minucie (przy wyniku 1:1) wykonywał rzut karny. Przestrzelił. I to nie byle jak, bo wyglądało to bardziej jak wybicie niż strzał.

Niemcy piszą o tym, co przeżył Lewandowski. "Kpina i drwiny"

To wzbudziło nie tylko zdziwienie - w końcu Lewandowski jest jednym z najlepszych wykonawców rzutów karnych na świecie - ale też drwiny. I w swoim materiale zauważa to niemiecki "Sport Bild". W artykule zatytułowanym "Kpina i drwiny z Lewandowskiego" czytamy:

"To nietypowe pudło, które hiszpański 'AS' nazwał jednym z najgorszych karnych w historii La Liga. 'Marca' stwierdziła, że była to jedna z najgorszych jedenastek w karierze Lewandowskiego" - przytacza gazeta.

"Kpiny i drwin nie brakowało też w mediach społecznościowych" - zauważa "Sport Bild. "Jeden z użytkowników napisał na X: 'Wykopał piłkę do swoich braci w Polsce'. Kolejny żartował z tego, że pudło miało miejsce na nowym Camp Nou: 'Myślę, że będą musieli zbudować nawet większe trybuny, żeby następnym razem piłka nie wyleciała za stadion'. Inny fan dodał zdjęcie księżyca: 'Znaleziono piłkę Lewandowskiego' - cytują komentarze z portalu społecznościowego.

Robert Lewandowski i jego FC Barcelona zagrają kolejny mecz już w sobotę 6 grudnia. Tego dnia Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.