FIFA zmienia zasady losowania MŚ. Wielkie kontrowersje. "Niesprawiedliwe"

FIFA wywołuje ostatnio sporo kontrowersji. Jedną z nich wzbudziła decyzja w sprawie Cristiano Ronaldo. Za skandaliczne zachowanie z meczu Portugalii z Irlandią (0:2), kiedy to napastnik celowo uderzył rywala łokciem, otrzymał karę zawieszenia na tylko jedno spotkanie. Zazwyczaj za takie gesty piłkarze są surowiej karani - minimum trzy mecze pauzy. Dzięki tak łagodnej sankcji 40-latek wystąpi już w pierwszym spotkaniu mistrzostw świata 2026, bo karę odbył w ostatniej kolejce eliminacji. "Bałagan, kompletny bałagan. W jakim świecie to się dzieje?", "Prawdziwa zniewaga" - pisali wzburzeni eksperci. A na tym nie koniec. Teraz FIFA podjęła decyzję, o której znów będzie się wiele mówić.

FIFA znów miesza. Pomoc dla czołowych kadr?

Jak donosi fcupdate.nl, organizacja piłkarska wprowadziła jedną kluczową zmianę przed losowaniem grup mistrzostw świata 2026. Może ona pomóc czołowym drużynom zajść naprawdę daleko, o ile po drodze nie zaliczą wpadek. "FIFA zastosowała sztuczkę. (...) Zdecydowała, że cztery czołowe reprezentacje w światowym rankingu otrzymają preferencyjne traktowanie" - czytamy. Tymi państwami są Hiszpania, Argentyna, Francja i Anglia. O co dokładnie chodzi?

Pierwsza drużyna rankingu FIFA, a więc Hiszpania, znajdzie się w innej połówce drabinki niż druga, Argentyna. Podobnie sytuacja wygląda z trzecią, Francją i czwartą, Anglią. Tym samym po raz pierwszy Hiszpania z Argentyną i Francja z Anglią będą mogły trafić na siebie w finale bądź w spotkaniu o brązowy medal, o ile oczywiście wygrają rywalizację w swoich grupach. Jak FIFA uzasadniła tę istotną zmianę podczas losowania?

"Niesprawiedliwe rozwiązanie"

"Organizacja argumentuje, że tak zadecydowała, by zapewnić 'lepsze zrównoważenie' w terminarzu" - czytamy. A co na ten temat sądzi redakcja? "To rozwiązanie wydaje się niesprawiedliwe. Szczególnie jest niesprawiedliwe dla Belgii, która plasowała się na pierwszym miejscu przez cztery lata, które poprzedzały MŚ w Katarze, a nie uzyskała z tego tytułu żadnych korzyści" - podkreślili dziennikarze. Czołowe drużyny aż do finału mogą więc ominąć najtrudniejszych rywali. Już teraz widać, że zmiana wzbudza spore kontrowersje.

Losowanie odbędzie się w piątek 5 grudnia o godzinie 18:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Potencjalnych rywali pozna też Polska.