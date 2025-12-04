FIFA zmienia zasady losowania MŚ. Wielkie kontrowersje. "Niesprawiedliwe"

FIFA wywołuje ostatnio sporo kontrowersji. Jedną z nich wzbudziła decyzja w sprawie Cristiano Ronaldo. Za skandaliczne zachowanie z meczu Portugalii z Irlandią (0:2), kiedy to napastnik celowo uderzył rywala łokciem, otrzymał karę zawieszenia na tylko jedno spotkanie. Zazwyczaj za takie gesty piłkarze są surowiej karani - minimum trzy mecze pauzy. Dzięki tak łagodnej sankcji 40-latek wystąpi już w pierwszym spotkaniu mistrzostw świata 2026, bo karę odbył w ostatniej kolejce eliminacji. "Bałagan, kompletny bałagan. W jakim świecie to się dzieje?", "Prawdziwa zniewaga" - pisali wzburzeni eksperci. A na tym nie koniec. Teraz FIFA podjęła decyzję, o której znów będzie się wiele mówić.
Jak donosi fcupdate.nl, organizacja piłkarska wprowadziła jedną kluczową zmianę przed losowaniem grup mistrzostw świata 2026. Może ona pomóc czołowym drużynom zajść naprawdę daleko, o ile po drodze nie zaliczą wpadek. "FIFA zastosowała sztuczkę. (...) Zdecydowała, że cztery czołowe reprezentacje w światowym rankingu otrzymają preferencyjne traktowanie" - czytamy. Tymi państwami są Hiszpania, Argentyna, Francja i Anglia. O co dokładnie chodzi?
Pierwsza drużyna rankingu FIFA, a więc Hiszpania, znajdzie się w innej połówce drabinki niż druga, Argentyna. Podobnie sytuacja wygląda z trzecią, Francją i czwartą, Anglią. Tym samym po raz pierwszy Hiszpania z Argentyną i Francja z Anglią będą mogły trafić na siebie w finale bądź w spotkaniu o brązowy medal, o ile oczywiście wygrają rywalizację w swoich grupach. Jak FIFA uzasadniła tę istotną zmianę podczas losowania?
"Organizacja argumentuje, że tak zadecydowała, by zapewnić 'lepsze zrównoważenie' w terminarzu" - czytamy. A co na ten temat sądzi redakcja? "To rozwiązanie wydaje się niesprawiedliwe. Szczególnie jest niesprawiedliwe dla Belgii, która plasowała się na pierwszym miejscu przez cztery lata, które poprzedzały MŚ w Katarze, a nie uzyskała z tego tytułu żadnych korzyści" - podkreślili dziennikarze. Czołowe drużyny aż do finału mogą więc ominąć najtrudniejszych rywali. Już teraz widać, że zmiana wzbudza spore kontrowersje.
Losowanie odbędzie się w piątek 5 grudnia o godzinie 18:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Potencjalnych rywali pozna też Polska.