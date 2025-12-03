Tegoroczne mistrzostwa Europy w Szwajcarii przyciągnęły na stadiony rekordową liczbę kibiców i pokazały, że kobiecy futbol zyskuje coraz większą popularność. Również w naszym kraju dało się odczuć, że nigdy wcześniej o zmaganiach piłkarek nie mówiło się tak wiele. Kilka miesięcy później Polska znalazła się w gronie państw, którym zależało na przyjęciu kolejnego Euro i odniesieniu jeszcze większego organizacyjnego sukcesu. W środę otrzymaliśmy jednak złe informacje.

Co za koszmar. Tyle dostaliśmy głosów w UEFA

W walce o organizację imprezy piłkarskiej rywalizowaliśmy z Danią oraz Szwecją, które połączyły siły, a także Niemcami. Obecnie jest już pewne, że Euro 2029 zawita do kraju naszych zachodnich sąsiadów. "Niestety" - napisał na portalu "X" Zbigniew Boniek. Wśród kibiców oraz ekspertów dało się wyczuć wyraźne rozczarowanie i poczucie, że byliśmy o krok od wielkiego sukcesu oraz zaszczytu.

Liczby są jednak dla Polski absolutnie brutalne. Roman Kołtoń na portalu "X" potwierdził, że na nasz kraj nie zagłosował żaden z członków Komitetu Wykonawczego UEFA. Niemcy otrzymali natomiast aż 15 głosów, a Dania i Szwecja 2 głosy.

Złośliwi zauważają, że to kolejna sytuacja, kiedy PZPN nie błyszczy na salonach UEFA. W kwietniu do Komitetu Wykonawczego tej organizacji próbował dostać się Cezary Kulesza. 63-latek nie poszedł jednak śladami Zbigniew Bońka. Do znalezienia się w elitarnym gronie zabrakło mu 8 głosów. Tym razem natomiast o jakikolwiek głosach nie było nawet mowy.