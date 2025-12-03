Wielki skandal podczas meczu PP. Niewiarygodne, co krzyczeli kibice

Górnik Zabrze wywiązał się z roli faworyta i pokonał Lechię na wyjeździe. Już po 33 minutach był w dogodnej sytuacji, bo prowadził 2:0. Gdańszczanie złapali kontakt przed przerwą, ale nie zdołali później wyrównać. W końcówce cios nokautujący wyprowadził Ousmane Sow, dla którego to był dziewiąty gol w tym sezonie w barwach Górnika we wszystkich rozgrywkach.

Skandal rasistowski na meczu PP

Niestety, skrzydłowy z Senegalu był adresatem wulgarnych przyśpiewek, jakie skandowali kibole Lechii po jego golu na 3:1 w 84. minucie. Kiedy wracał na swoją połowę po zdobyciu decydującej bramki, nagle z trybuny padło kilka razy głośne: "J***ć murzyna, Lechia to biała drużyna". Okrzyki był słyszalne w trakcie transmisji, wychwycili je również inni kibice.

Kibole gdańskiej drużyny wykazali się sporą hipokryzją. Obrażali gracza rywali na tle rasistowskim, a przecież w drużynie Lechii również są piłkarze o innym kolorze skóry - bramkarz Alex Paulsen i skrzydłowi Mohamed Awad Alla oraz Camilo Mena.

"Gratulacje dla gniazdowego, który kazał wyzywać Sowa ze względu na kolor jego skóry. Wiemy, jak szła przyśpiewka śpiewana przez Lechię po trzecim golu Górnika. Że mogą za to wlepić karę, to kij, ale śpiewanie, że 'Lechia to biała drużyna', mając jednocześnie na boisku Awada i w klubie Menę, jest idiotyczne" - krytykował Adam Kiedrowski z portalu watch-esa.pl.

Sow nie zareagował na te przyśpiewki, zapewne ich nie rozumiał. Sędzia Tomasz Kwiatkowski również nie zareagował, choć zgodnie z przepisami powinien przerwać grę. Dograno jednak mecz do końca, a Górnik wygrał 3:1 i zameldował się w ćwierćfinale PP.

Zabrzanie nie zamierzają jednak zostawić tej sprawy, zapewnił o tym rzecznik prasowy klubu, Mateusz Antczak.

"Od wczoraj jesteśmy w kontakcie z organami dyscyplinarnymi PZPN. Oczekujemy stanowczej reakcji i wyciągnięcia konsekwencji wobec haniebnych zachowań, jakie miały miejsce podczas meczu Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze" - oświadczył Antczak na Twitterze.

W piątek dojdzie do kolejnego starcia Lechii z Górnikiem w Gdańsku, tym razem w ramach PKO Ekstraklasy. Dla obu to będzie ostatni mecz w tym roku.