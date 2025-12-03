Kibice powiedzieli dość, po tym, co stało się w PP. Oto jak zwrócili się do piłkarzy

Ten sezon nie układa się po myśli Pogoni Szczecin. Miała być walka o trofea, ligowe podium, a tymczasem "Portowcy" utknęli w środku tabeli (11. miejsce, 20 punktów). Do tego pożegnali się z Pucharem Polski, nie będą mieli trzeciego finału z Stadionie PGE Narodowym z rzędu. Ostatnie wyniki nie napawają optymizmem. Pogoń przegrała cztery z ostatnich pięciu spotkań.

Gorąco po porażce Pogoni. "Kolejny sezon bez niczego"

Kibice są wściekli za rezultaty, jakie osiągają piłkarze Pogoni nie tylko w minionych tygodniach, ale na przestrzeni całego sezonu. Odpadnięcie z PP to dla klubu katastrofa, bo nie zrealizuje celów założonych przed sezonem.

Po porażce z Widzewem Łódź we wtorkowy wieczór piłkarze Pogoni podeszli pod sektor wypełniony najbardziej zagorzałymi kibicami zespołu. Atmosfera bardzo szybko zrobiła się gorąca, a zawodnicy musieli wysłuchać wielu gorzkich i cierpkich słów.

"Kolejny, k***a, sezon bez niczego" - takie zdanie padło z ust jednego z kibiców, które wychwycił Jakub Kłyszejko z TVP Sport, który zamieścił na Twitterze nagranie z tej sytuacji.

Na słowach krytyki się nie skończyło. Potem piłkarze Pogoni oddali kibicom koszulki. Mają one trafić na aukcje charytatywne, których celem będzie wsparcie dla osób potrzebujących przed świętami Bożego Narodzenia.

W sobotę Pogoń rozegra ostatni mecz w tym sezonie. Zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom. "Portowcy" będą chcieli zrewanżować się za wyjazdową wysoką porażkę z lipca (1:5).