Piszczek podjął się misji niemożliwej? Wyliczenia są bezlitosne

Łukasz Piszczek zaczął pracę w Tychach od wyjazdowej porażki ze Stalą Rzeszów 1:2. W piątek GKS grał z Miedzią Legnica i został rozbity, przegrał aż 1:6. Bilans Piszczka i jego zespołu na starcie jego pracy jest porażająco słaby.

Arcytrudne zadanie przed Piszczkiem. Szanse powodzenia są niewielkie

Przed przyjściem Piszczka tyszanie byli tuż nad strefą spadkową Betclic 1. Ligi. Po porażce w Rzeszowie spadli na 16. miejsce. Demolka, jaką urządziła Miedź, sprawiła, że GKS spadł na przedostatnie miejsce. Wyprzedził go Znicz Pruszków, który długo okupował ostatnią pozycję. Niżej od tyszan jest dziś tylko Górnik Łęczna.

GKS Tychy przegrał 12 z 18 spotkań w tym sezonie ligowym, z czego dwa za krótkiej na razie kadencji Piszczka, Ma na koncie zaledwie 12 punktów i najwięcej goli straconych ze wszystkich drużyn (42). Ostatni raz wygrał ponad trzy miesiące temu, 2:1 z Puszczą Niepołomice. Ostatni raz zapunktował w połowie października (3:3 z Wieczystą Kraków). Choć dziś może wystarczyć jedno zwycięstwo do wyjścia ze strefy spadkowej, tak w dalszej perspektywie walka o utrzymanie będzie bardzo trudna.

Piotr Klimek, statystyk, który często przelicza procentowe szanse polskich klubów w europejskich pucharach, przeanalizował sytuację w 1. Lidze. Według jego wyliczeń Piszczek podjął się misji wręcz niemożliwej do wykonania, bo tyszanie są dziś jednym z głównych kandydatów do spadku.

Wyliczenia Klimka wskazują, że GKS Tychy zajmie najprawdopodobniej przedostatnie miejsce w lidze na koniec sezonu z 28 lub 29 punktami na koncie. Spadek tyszan jest pewny na niecałe 79 procent. Do utrzymania zabrakłoby aż siedmiu punktów.

Trudno oczekiwać nagłej odmiany w grze tyszan w ciągu kilku dni. W piątek zakończą rok meczem domowym z Polonią Warszawa. "Czarne Koszule" będą faworytem starcia. Jeśli klub z Górnego Śląska ma szukać nadziei, to wyłącznie w lepszej rundzie wiosennej, o ile odpowiednio się do niej przygotuje.