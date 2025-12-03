Oto gdzie Rybus będzie mieszkał po rozwodzie. Wszystko jasne

Życie Macieja Rybusa przewróciło się do góry nogami. Od jakiegoś czasu w mediach pojawiały się informacje dot. kryzysu w małżeństwie z Laną Bajmatową, z którą był związany od 2018 roki i ma dwóch synów. Kobieta usunęła wspólne zdjęcia z social mediów i mimo że zaprzeczała doniesieniom o rozstaniu, prawda okazała się inna.

Media: Wątek małżeństwa Rybusa jeszcze nie jest zakończona

Niedawno pojawiły się informacje, iż sąd w Moskwie zatwierdził rozwód Macieja Rybusa i Lany Bajmatowej. "Lana złożyła pozew o rozwód i podział majątku małżeńskiego. Sąd uwzględnił jej żądania, ale pełna treść wyroku nie została jeszcze opublikowana" - pisał Mateusz Gaweł na łamach Sport.pl, powołując się na rosyjskie media.

Teraz nowe informacje na ten temat przekazał "Fakt". Sprawa ta ciągnęła się przez półtora roku, aż w końcu otrzymali rozwód. Jednak to nie wszystko. Według ustaleń dziennikarzy - byłe już małżeństwo - teraz zajmie się podziałem majątku. "Wbrew temu, co można przeczytać w rosyjskich mediach, ten wątek nie został zakończony" - czytamy.

Maciej Rybus wróci do Polski po rozwodzie?

Warto przypomnieć, że Maciej Rybus nie opuścił Rosji po inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wtedy tę decyzję tłumaczył dobrem rodziny. - Mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - mówił w marcu 2024 roku w wywiadzie dla TVP Sport.

Dziennikarze poinformowali również, iż w związku z zakończeniem małżeństwa Rybus nie planuje powrotu do Polski. "'Fakt' ustalił w otoczeniu piłkarza, że sam zainteresowany będzie dalej mieszkał w Rosji" - czytamy.

- Przede wszystkim ze względu na dzieci. Nie ma bowiem możliwości, żeby chłopcy zamieszkali w Polsce. Maciek chce mieć z nimi stały kontakt - powiedziała "Faktowi" osoba z bliskiego otoczenia piłkarza.

Aktualnie Maciej Rybus gra w amatorskiej Medialidze, gdzie występują celebryci i byli piłkarze. Wcześniej występował w Rubinie Kazań, Spartaku Moskwa, Lokomotiwie Moskwa, Olympique Lyon, Tereku Grozny i Legii Warszawa.