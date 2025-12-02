Reprezentant Polski mógł trafić do Man Utd! Wszystko zaprzepaścił wypadek

W styczniu 2022 roku Kacper Kozłowski przeniósł się do Brighton & Hove Albion za rekordowe wówczas 11 milionów euro. Wydawało się, że wielki świat futbolu stoi przed nim otworem. Jednak po transferze jego kariera wyhamowała. Nie łapał się do pierwszego składu klubu z Premier League, więc był wypożyczany do Union SG, czy Vitesse, ale tam równiez nie szło po jego myśli. Ostatecznie w lipcu 2024 roku został sprzedany za 200 tys. euro do tureckiego Gaziantep FK. Tam się odrodził - w 43 meczach strzelił siedem goli i dołożył sześć asyst. Dzięki temu powrócił również do reprezentacji Polski.

Kacper Kozłowski Mógł trafić do Manchesteru United. Wszystko przekreślił wypadek

Jak się okazuje, kariera Kacpra Kozłowskiego mogła się potoczyć zupełnie inaczej. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą Piotr Sadowski - były skaut m.in. Manchesteru United zdradził, że za jego czasów w akademii Czerwonych Diabłów były zawodnik Pogoni Szczecin mógł trafić do tego klubu. - Kacper Kozłowski był na listach Manchesteru United za czasów mojej pracy w akademii - wyjawił.

- Kacper szybko przebił się do piłki seniorskiej, później szybko wskoczył do pierwszego zespołu Pogoni Szczecin, trafił do reprezentacji i grał na mistrzostwach Europy. To był zawodnik, który był wysoko na listach Manchesteru United. Myślę, że mógł trafić do United, ale jego wypadek niestety to zatrzymał - dodał.

Mowa o wypadku samochodowym, do którego doszło w styczniu 2020 roku. Razem z nim w pojeździe znajdowali się jego klubowi koledzy Maciej Żurawski, Oskar Kalenik i Marcel Wędrychowski. O tym zdarzeniu informował jakiś czas temu "Super Express". "Z bocznej ulicy, zupełnie niespodziewanie, wyjechał pojazd. Trafił prosto w nich. Najbardziej ucierpiał Kozłowski, który siedział z przodu - obok kierowcy. Największym szczęściem w tym całym splocie fatalnych zdarzeń była ostateczna diagnoza. Operacja nie była potrzebna. Młokos z Pogoni Szczecin następne pięć dni po wypadku spędził w szpitalu na obserwacji" - czytamy.

"Kozłowski mógł realnie zostać zawodnikiem Manchesteru United"

Po tym wypadku piłkarz wypadł na kilka miesięcy, musiał nosić gorset zabezpieczający plecy i kręgosłup. Tomasz Ćwiąkała dopytał, czy gdyby nie to zdarzenie, to Kacper Kozłowski mógłby realnie zostać zawodnikiem Manchesteru United?

- Moim zdaniem mógł realnie zostać zawodnikiem Manchesteru United, bo opinie na jego temat były pozytywne - nie tylko moja, bo nie jeden skaut decyduje. Ja byłem jakby kołem zamachowym tego procesu, ale do tego wchodzi cross-checking, inne analizy - techniczne, wideo. Raporty były bardzo pozytywne, ale ten wypadek jednak niestety nie pomógł - zaznaczył.

Aktualnie Kacper Kozłowski jest wyceniany przez Transfermarkt na 4,5 mln euro. W tym sezonie rozegrał 14 meczów w barwach Gaziantep FK i strzelił w nich trzy gole i dołożył asystę. W sumie rozegrał 1212 minut.

