Sensacyjny powrót Neymara do Europy!? To byłby absolutny hit

Neymar nie ukrywa, że chce wrócić na najwyższy poziom. Liczy na powołanie od Carlo Ancelottiego do reprezentacji Brazylii, najlepiej od razu do kadry na mistrzostwa świata. Z pewnością mógłby mu w tym pomóc transfer do Europy.

Neymar trafi do Manchesteru United?

Jak podaje portal goal.com, to Manchester United miałby sięgnąć w styczniu po Neymara. Coraz częściej łączy się nazwisko brazylijskiego gwiazdora z "Czerwonymi Diabłami", a w samym klubie mają coraz poważniej zastanawiać się nad podjęciem rozmów.

Na Old Trafford są jednak obawy, czy 33-letni Neymar poradziłby sobie w Premier League i czy byłby odporny na kontuzje. W Santosie kilkukrotnie wypadał z gry z powodu problemów z mięśniami ud. Urazy wykluczały go też ze zgrupowań reprezentacji Brazylii. W klubie pamiętają też, że Neymar był jednym z najczęściej faulowanych piłkarzy, gdy grał w FC Barcelonie i PSG.

Gdyby Neymar przeniósł się do MU, to uniknąłby przeciążeń wynikających z grania co trzy dni. "Czerwone Diabły" nie grają w europejskich pucharach, bardzo wcześnie odpadły z Pucharu Ligi Angielskiej. Została im rywalizacja w Premier League (7. miejsce, 21 punktów) i FA Cup. Do gry w Pucharze Anglii wejdą w styczniu.

Louis Saha, były piłkarz Manchesteru United, uważa, że angielski gigant już wcześniej powinien się zgłosić po Neymara. Natomiast dzisiejsze wątpliwości MU są dla Francuza zrozumiałe.

- Gdybyście mnie zapytali pół roku temu, to bardzo chciałbym zobaczyć Neymara w Manchesterze United. Ale teraz wydaje się kruchy, podatny na kontuzje. Może stracił tę iskrę. To smutne, bo uwielbiam Neymara. Kilka lat temu myślałem, że to byłby idealny ruch, to wciąż niesamowity piłkarz. Mógłby naprawdę wzmocnić United swoją pomysłowością i talentem. Ale United potrzebuje dziś zawodników, którzy poświęcą się dla drużyny i będą kochać klub. Nie jestem pewien, czy Neymar jest osobą, która mogłaby to zaoferować United na tym etapie jego kariery - powiedział w rozmowie z portalem punditarena.com.

Neymar ma ważny kontrakt z Santosem do końca tego roku. W miniony weekend był najlepszym graczem Santosu w starciu z SC Recife (3:0) - zdobył bramkę i zaliczył asystę. Santos walczy o utrzymanie w brazylijskiej Serie A, ma dwa mecze do końca rozgrywek - ze spadającym Juventude i walczącym o podium Cruzeiro.