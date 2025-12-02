Śledztwo wokół nieprawidłowości w PZPN. Jest komentarz związku

Polski Związek Piłki Nożnej od sierpnia 2022 r. współpracuje z firmą Publicon Sport, której współwłaścicielem jest Radosław Tadajewski, biznesmen powiązany z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Jest ona odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów sponsorskich reprezentacji Polski oraz samego związku. Szczegóły współpracy długo były owiane tajemnicą, ale niedawno pojawiły się nowe, krępujące dla związku informacje. Czy będzie z tego wielka afera?
Według ustaleń reporterów TVN24 umowa ma być pełna nieprawidłowości. Rzekomo związek nie może jej wypowiedzieć, ponadto corocznie musi przelewać Publiconowi minimum 4,4 mln zł ze sprzedaży nowych produktów i licencji (niezależnie od swoich dochodów z tego tytułu). Co więcej, pośrednik miał pobierać prowizje od umów, przy których negocjowaniu nie brał udziału (ten brak udziału potwierdzili sponsorzy), a wygasająca z końcem stycznia 2026 r. umowa może zostać przedłużona o pięć lat, jeśli nie będzie weta. PZPN odpowiedział na te zarzuty, ale to nie zamyka tematu.
Sprawie przyjrzał się portal Goniec, który skontaktował się z instytucjami publicznymi, aby zapytać o działania podjęte w związku z reportażem TVN24. Prokuratura Okręgowa w Warszawie do 1 grudnia dostała dwa zawiadomienia "dotyczące zdarzeń mogących mieć związek z opisywanymi w reportażu stacji TVN 24". - Trwa analiza tych zawiadomień w zakresie łączności podmiotowo - przedmiotowej z innymi postępowaniami - przekazał Piotr A. Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jako że sprawa jest na wczesnym etapie, to może jeszcze trafić do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, w której to dzielnicy siedzibę ma federacja (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku 7).
Na pismo odpowiedziało również CBA. "Informujemy, że śledztwo w sprawie nieprawidłowości w PZPN prowadzone jest pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie" - zakomunikowano. Nie wiadomo tylko, czy to śledztwo CBA pod nadzorem tego wydziału Prokuratury Krajowej, czy jej samodzielne.
A jak do sprawy odniosła się Najwyższa Izba Kontroli? "Polskie związki sportowe, w tym PZPN, mogą być kontrolowane przez NIK tylko w zakresie, w jakim wykorzystują majątek lub środki państwowe albo komunalne oraz jak wywiązują się ze zobowiązań finansowych na rzecz państwa" - przekazano. Jako że działalność Publiconu dotyczy "pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe", to zdaniem NIK-u jest "mało realne", aby finansowano to ze środków publicznych.
"W świetle ustawy o NIK - Izba nie ma prawnej możliwości przeprowadzenia w PZPN kontroli, której zakres przedmiotowy obejmowałaby badanie tej umowy" - podsumowała Barbara Mroczek, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego NIK. Gońcowi nakazano się zwrócić do Ministerstwa Sportu i Turystyki, jako organu nadzorującego krajowe związki sportowe.
To również zdystansowało się od sprawy, przekonując, jak poinformowało Biuro Komunikacji MSiT, że szef resortu może skontrolować związek "pod kątem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz postanowieniami regulaminów danego związku".
W tym wypadku mowa np. o "umowie określającej zasady funkcjonowania ligi zawodowej, zawartej między federacją a spółką zarządzającą rozgrywkami ligowymi (przykładowo Ekstraklasa S.A. - red.)". "W związku z tym jej podpisanie i stosowanie nie zależy od opinii ani od rozstrzygnięcia wydawanego przez ministra" - dodano. Ten może kontrolować wydawanie pieniędzy publicznych przekazanych związkowi przez ministerstwo na realizację określonych zadań, natomiast "nie ingeruje" w umowy z innymi podmiotami.
Takie podejście resortu jest kwestionowane. - Ministerstwo sportu jest organem nadzoru i ma obowiązek kontrolować związek, sprawować nadzór we wszystkich aspektach działalności pod względem kryterium zgodności z prawem. Minister powinien sprawdzać, czy np. PZPN działa zgodnie z prawem i własnym statutem. To uprawnienia daleko idące - ocenił anonimowo radca prawny specjalizujący się w prawie sportowym.
Do artykułu Gońca odniósł się PZPN. A konkretnie do jednej kwestii. "Wspomniane w publikacji śledztwo (o którym informowało CBA - red.), prowadzone pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie, zostało wszczęte w sierpniu 2021 r. i nie dotyczy działalności tej ani poprzedniej kadencji. Prosimy o adekwatne sprostowanie treści, ponieważ w aktualnej formie publikacja wprowadza czytelników w błąd" - przekazano w serwisie X.
Do sprawy odniósł się również Tomasz Kozłowski, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN. - Dementuję insynuacje opublikowane przez portal Goniec. Wspomniane w artykule śledztwo dotyczy działań CBA, rozpoczętych w sierpniu 2021 roku. Nie ma to nic wspólnego z działalnością obecnego ani poprzedniego zarządu - oznajmił.
- Z uzyskanych przez nas informacji nie wynika, by CBA prowadziło postępowanie w sprawie, o której pisze Goniec, ponieważ jak od początku informowaliśmy - umowę zawarto zgodnie z obowiązującym prawem, kierując się tylko i wyłącznie interesem związku. [...] Podkreślam - wspomniane śledztwo trwa od sierpnia 2021 roku i dotyczy zupełnie innej sprawy, która była również szeroko komentowana w mediach - dodał Kozłowski.
Tamta sprawa rzeczywiście nie może dotyczyć obecnych władz, bowiem Cezary Kulesza wygrał wybory 18 sierpnia 2021 r. Natomiast podpisanie umowy z Publiconem i wszelkie działania w tej sprawie miały miejsce już za jego rządów, zatem ewentualne nadużycia będą się za nim ciągnąć.
