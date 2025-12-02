Fatalne wieści dla Barcelony ws. gwiazdy na godziny przed meczem z Atletico

FC Barcelona przystąpi do starcia z Atletico Madryt jako lider La Ligi. "Blaugrana" wykorzystała kolejną wpadkę Realu Madryt, który wyprzedza dziś o jeden punkt. Atletico jest tuż za podium. Pomiędzy "Los Colchoneros" a dwójkę gigantów wcisnął się jeszcze Villarreal. Barcelona będzie faworytem wtorkowego meczu z Atletico, choć podejdzie do niego bez kilku piłkarzy.

Barcelona bez gwiazdy na hit La Ligi

Wiadomo, że w kadrze meczowej nie będzie Marca-Andre ter Stegena, który nie ma zielonego światła do gry po kontuzji pleców. Nieobecny w składzie będzie też Gavi, który leczy kontuzję kolana. Zabraknie również Fermina Lopeza (kontuzja pachwiny) i Ronalda Araujo, który dostał od klubu bezterminowe wolne ze względu na kryzys zdrowia psychicznego.

Na liście nieobecnych w kadrze Barcelony pojawiło się jeszcze jedno nazwisko. Hansi Flick znów będzie musiał radzić sobie bez Frenkiego de Jonga. Holender opuści trzecie starcie z rzędu w La Lidze. W każdym z nich zabrakło go z zupełnie innego powodu.

De Jong nie mógł zagrać z Athletikiem Bilbao (4:0) przez nadmiar żółtych kartek. Ze starcia z Deportivo Alaves w miniony weekend (3:1) wyłączyły go sprawy osobiste. Dziś zabraknie go w kadrze na spotkanie z Atletico z powodu gorączki.

Pomocnik Barcelony wczoraj trenował normalnie z resztą grupy, miał dziś wyjść w pierwszym składzie. Ale rano jego stan zdrowia wyraźnie się pogorszył.

Flick ma trzy alternatywy na pozycji defensywnego pomocnika. Może wybierać między Markiem Casado, Markiem Bernalem i Erikiem Garcią. Ale ostatniego z tej trójki zapewne zachowa w linii obrony.

Frenkie de Jong zagrał w tym sezonie w 15 meczach w barwach FC Barcelony, zanotował dwie asysty.

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt o godzinie 21:00. Relacja na żywo będzie dostępna na stronie Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.