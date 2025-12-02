Media: Lewandowski żegna się z Barceloną. Oto reakcja fanów

Szokujące wieści! Według informacji The Athletic, z Barcelony po zakończeniu sezonu odejdzie Robert Lewandowski. Zaskakuje tak szybki termin pojawienia się takich doniesień. Dyrektor sportowy Dumy Katalonii, Deco, do tej pory uciszał wszelkie dyskusje na ten temat mówiąc, że decyzję w sprawie kapitana reprezentacji Polski podejmie dopiero po zimowym okienku transferowym.

Od dłuższego czasu wymieniane są kolejne nazwiska piłkarzy, którzy mieliby zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie. Wśród kandydatów pojawiali się Julian Alvarez z Atletico Madryt, Karl Etta Eyong z Levante, Karim Adeyemi z Borussii Dortmund czy też Harry Kane, który gra obecnie w Bayernie Monachium.

"Dzięki, dziadku". Kibice już tęsknią

Wieści o zbliżającym odejściu Lewandowskiego z Barcelony u wielu kibiców wywołały żal. "Jego wpływ na Barcelonę jest nieoceniony. Bez żadnych wątpliwości, legenda klubu" - możemy przeczytać na Twitterze. "Jest dla nas prawdziwym autorytetem, będę za nim tęsknić", "Człowiek, który opuścił rewelacyjny Bayern, by uratować zbankrutowaną Barcelonę. Odmienił oblicze tego klubu. Jeżeli odejdzie, to już po nas" - to kolejne opinie.

Pojawiają się również słowa krytyki skierowane w stronę klubu. "Barca naprawdę powiedziała "no dzięki, dziadku" i wyrzuciła papiery do kosza", "To jest najgłupsza decyzja, jaką Barcelona podjęła w ostatnich latach", "Nosił ich na plecach w zeszłym sezonie i tak się odpłacają! A ludzie mówią, że Real nie szanuje swoich legend..."

Co dalej z Lewandowskim?

Takie wiadomości rzecz jasna sprawiają, że kibice rozpoczynają rozważania o kolejnym klubie Lewandowskiego. "Saudyjczycy dzwonią!", "Widziałbym go w Serie A, tam mógłby wymiatać", "Milanie, oto wasz nowy piłkarz", "Chodź do Man United", "Powinien odejść do MLS, by grać z Messim", "Gdziekolwiek nie pójdzie, będą z niego zadowoleni. Chyba, że odchodzi na emeryturę?" - takie opcje pojawiają się w komentarzach. Jak widać, jest ich całkiem sporo. W obecnej formie, Lewandowski mógłby przydać się wielu drużynom.

Inną kwestią wartą przemyśleń jest wybór następcy 37-latka. Tutaj również brakuje konsensusu, chociaż najczęściej pojawia się nazwisko Juliana Alvareza. Kibice na Camp Nou chętnie oglądaliby również Harry'ego Kane'a.

Co by się jednak nie stało po zakończeniu sezonu, do czerwca 2026 roku Robert Lewandowski jest piłkarzem Barcelony i jego umiejętności będą Hansiemu Flickowi bardzo potrzebne w walce o trofea. Już dzisiaj o 21:00 Blaugrana rozegra bardzo ważny mecz. Na Camp Nou przyjeżdża Atletico Madryt. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego pojedynku na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.