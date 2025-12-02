"Szczęsny zawarł pakt z Flickiem". Słowa Polaka niosą się po świecie

Wojciech Szczęsny nie ukrywa, że jest uzależniony od nikotyny. Przed laty nałóg sprawił mu sporo problemów - gdy na papierosie przyłapał go Arsene Wenger, Polak stracił miejsce w bramce Arsenalu. W Barcelonie z kolei do bramkarza przylgnął pseudonim "fumador" - "palacz".

W zeszłym tygodniu opisywaliśmy, jak na uzależnienie Szczęsnego zareagował trener Barcelony, Hansi Flick. - Siedzieliśmy niedawno z trenerem w saunie i zapytałem, co o tym myśli. Czy ten mój wizerunek nie stał się jakimś obciążeniem dla klubu? Trener odpowiedział, że liczy się tylko to, co robię na boisku. "Dopóki jesteś tam superprofesjonalny, możesz sobie zapalić nawet podczas parady, kiedy świętujemy zdobycie tytułu" - w rozmowie z magazynem GQ bramkarz przytoczył słowa szkoleniowca.

"Szczęsny jest specyficzny"

Zwierzenia Wojciecha Szczęsnego przyniosły reakcje światowych mediów. "Specyficzna osoba, zarówno na boisku, jak i poza nim" - tak Polaka opisuje Sport.es. "Jest ekstrawertykiem, z bardzo konkretnymi maniami. Jego sposób na zrozumienie życia relatywizuje to, co dzieje się na polu gry".

"Zawodowi piłkarze zazwyczaj mają wypracowane nawyki zdrowego stylu życia. Nie ma jednak reguły, od której nie ma wyjątków. Od czasu do czasu pojawiają się przypadki takie, jak ten Wojciecha Szczęsnego" - pisze portugalska A Bola. Przypomniano również historię z 2015 roku, po której kariera Polaka w Arsenalu zakończyła się.

"Szczęsny zawarł pakt z Flickiem, aby móc palić" - tak sprawę podsumował portal FootMercato.

Pakt Szczęsny-Flick? To niecodzienne

"The Sun" całą historię z kolei uznał za osobliwą. "Porozumienie pomiędzy Szczęsnym a jego trenerem jest niecodzienne. Polak ujawnił, że Flick pozwolił mu palić podczas posiedzenia w saunie".

Sprawę opisał również portal Tribuna.com. Zwrócono uwagę, że cała sprawa jest niezwykle interesująca, jednakowoż "najbardziej interesującym aspektem jest to, że panowie zawarli pakt w saunie".

Wojciech Szczęsny zgodnie z wcześniejszymi planami wrócił na ławkę rezerwowych po tym, jak rehabilitację zakończył Joan Garcia. Polak wystąpił w dziewięciu spotkaniach Barcelony i choć ani razu nie zachował czystego konta, zazwyczaj zbierał pozytywne oceny swojej gry.