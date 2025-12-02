Hiszpanie są pewni. W decydujący dzień Polska przegra z Niemcami

Euro 2012, młodzieżowy mundial 2019 i młodzieżowe mistrzostwa Europy 2017. Niewykluczone, że wkrótce do grona tych wielkich piłkarskich imprez, które odbywały się w Polsce, dołączy kolejna. Praktycznie całe środowisko piłki nożnej czeka na środę 3 grudnia. Tego dnia w Nyonie odbędzie się ogłoszenie gospodarza kolejnego kobiecego Euro. W Hiszpanii są jednak przekonani, że to nie Polacy są faworytami do organizacji tego turnieju.

W Hiszpanii są pewni. Polska przegra z Niemcami

"Niemcy są faworytami do zapewnienia sobie miejsca na Euro 2029 w środę, pokonania Polski oraz duetu Szwecja-Dania (...). W szwajcarskim Nyonie, 20-osobowy Komitet Wykonawczy UEFA wybierze następcę Szwajcarii w roli gospodarza kontynentalnych mistrzostw kobiet" - napisało "Mundo Deportivo".

W 2025 roku właśnie w Szwajcarii odbyły się ostatnie mistrzostwa Europy. Po tytuł sięgnęła Anglia, która w finale pokonała Hiszpanię. W decydującym meczu wygrała po rzutach karnych. Na tym czempionacie debiutowały Polki. W fazie grupowej przegrały z Niemcami (0:2) i Szwecją (0:3), ale wygrały z Danią (3:2) i z honorem pożegnały się z imprezą. Hiszpańskie media przekonują, że to ważny element kandydatury Polski.

"Polska wciąż jest w grze, po tym jak ubiegała się o organizację Euro 2025 i wzięła udział w swoich pierwszych dużych finałach w Szwajcarii (odpadła w fazie grupowej). Kraj nabiera rozpędu i w przyszłym roku będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Kobiet U-20, ale osiem stadionów, które zaproponowali Polacy, jest znacznie mniejszych niż niemieckie" - pisze dziennik.

Warto pamiętać, że w czerwcu w Polsce odbyły się mistrzostwa Europy kobiet do lat 19. Mecze odbywały się na Podkarpaciu: w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Rzeszowie. Po tytuł sięgnęła reprezentacja Hiszpanii, która w finale pokonała Francję.