Biały Dom potwierdza. Trump pojedzie tam, gdzie Polacy

Prezydent USA od dłuższego czasu "czuwał" nad uroczystością FIFA. Jak informowało New York Times: to za jego sprawą doszło do zmiany lokalizacji. Początkowo losowanie grup mistrzostw świata miało odbyć się w Las Vegas, ale Trump przeniósł je do waszyngtońskiego centrum koncertowego. Kilka dni przed uroczystością stało się jasne, że polityk zamierza być na miejscu.

Biały Dom wydał komunikat. Trump będzie tam, gdzie Kulesza i Urban

Polska nie jest pewna udziału w przyszłorocznych mistrzostwach świata - najpierw musi wygrać marcowe baraże, w których zagra z Albanią, a potem w przypadku zwycięstwa z Ukrainą albo Szwecją. Piątkowe losowanie i tak jest jednak dla Biało-Czerwonych istotne - bo jasne stanie się do jakiej grupy trafi triumfator naszego turnieju barażowego. Nic więc dziwnego, że prezes PZPN Cezary Kulesza oraz selekcjoner Jan Urban zamierzają pojawić się w Waszyngtonie.

W stolicy USA polscy przedstawiciele zasiądą na tej samej sali co Gianni Infantino oraz wiele znakomitych osobistości ze świata futbolu. Kamery będą jednak w dużej mierze zwrócone w stronę Donalda Trumpa. O jego obecności na losowaniu poinformowała rzecznika Białego Domu.

W trakcie uroczystości poznamy nie tylko grupy mistrzostw świata, ale zostanie rozdana pierwsza w historii pokojowa nagroda FIFA. Piłkarskiej centrali bardzo zależy na tym, żeby w Waszyngtonie zebrała się piłkarska śmietanka z całego świata. Początkowo na losowanie nie zamierzał się wybrać Stale Solbakken, trener reprezentacji Norwegii, ale usłyszał, że jego obecność jest obowiązkowa. - Lecę tam wbrew swojej woli - powiedział dla telewizji NRK.