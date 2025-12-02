Powrót na stronę główną
Oto co napisała była żona Rybusa. Tak się miewa po rozwodzie z Polakiem
W poniedziałek świat futbolu obiegła informacja o rozwodzie Macieja Rybusa z Laną Bajmatową. W międzyczasie była partnerka polskiego piłkarza wrzuciła na Instagrama wpis, który mógł wzbudzić sporo kontrowersji. Obecnie większość kibiców już go nie zobaczy, bo konto Rosjanki przestało być publiczne.
To żona Rybusa wrzuciła na social media
screen Instagram, screen YouTube

Maciej Rybus w poprzedniej dekadzie był bardzo cenionym polskim piłkarzem. Regularnie grał w reprezentacji Polski, a także czołowych rosyjskich klubach - jak Terek (obecnie Achmat) Groźny czy Lokomotiw Moskwa. Miał też epizod w Olympique Lyon. Jego kariera stanęła w miejscu parę lat temu. Po inwazji Rosji na Ukrainę nie zdecydował się wyjechać z kraju wojennych agresorów, nie potępił też jego działań. Z tego powodu przestał otrzymywać powołania do polskiej kadry.

To żona Rybusa wrzuciła na social media

Decyzję o braku wyjazdu z Rosji Rybus tłumaczył kwestiami rodzinnymi. Miał żonę Rosjankę oraz dzieci, które tam się wychowały. Ostatnio piłkarz otrzymał jednak dwa ciosy. Najpierw upadła jego kariera piłkarska - po odejściu z Rubina Kazań nie mógł znaleźć nowego klubu. A teraz doszło do rozwodu z kobietą, z którą spędził wiele lat. "Lana złożyła pozew o rozwód i podział majątku małżeńskiego. Sąd uwzględnił jej żądania, ale pełna treść wyroku nie została jeszcze opublikowana" - mogliśmy przeczytać w rosyjskich mediach.

Powyższe informacje wywołały spore zamieszanie. Wiele osób zapewne liczyło, że Bajmatowa albo Rybus wydadzą oświadczenie, w którym potwierdzą to, co pojawiło się w przestrzeni medialnej. Milczenie zdecydowała się przerwać tylko była żona piłkarza, ale w dość zaskakujący sposób. Wstawiła na Instagrama zdjęcie w formie "selfie", które podpisała: "Brwi i usta - to dzieło @dar1chka. Po prostu wow, jak pięknie". 

Lana Bajmatowa / Rybus
Lana Bajmatowa / RybusScreen - Instagram

Niektórzy kibice zapewne uznali, że Rosjanka wybrała zły moment na chwalenie się makijażem. Obecnie jej konto na Instagramie nie jest już publiczne.

