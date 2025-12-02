Maciej Rybus w poprzedniej dekadzie był bardzo cenionym polskim piłkarzem. Regularnie grał w reprezentacji Polski, a także czołowych rosyjskich klubach - jak Terek (obecnie Achmat) Groźny czy Lokomotiw Moskwa. Miał też epizod w Olympique Lyon. Jego kariera stanęła w miejscu parę lat temu. Po inwazji Rosji na Ukrainę nie zdecydował się wyjechać z kraju wojennych agresorów, nie potępił też jego działań. Z tego powodu przestał otrzymywać powołania do polskiej kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o kapitanie Legii: Był niesamowity, miał jaja ze stali

To żona Rybusa wrzuciła na social media

Decyzję o braku wyjazdu z Rosji Rybus tłumaczył kwestiami rodzinnymi. Miał żonę Rosjankę oraz dzieci, które tam się wychowały. Ostatnio piłkarz otrzymał jednak dwa ciosy. Najpierw upadła jego kariera piłkarska - po odejściu z Rubina Kazań nie mógł znaleźć nowego klubu. A teraz doszło do rozwodu z kobietą, z którą spędził wiele lat. "Lana złożyła pozew o rozwód i podział majątku małżeńskiego. Sąd uwzględnił jej żądania, ale pełna treść wyroku nie została jeszcze opublikowana" - mogliśmy przeczytać w rosyjskich mediach.

ZOBACZ TEŻ: Żona Rybusa trafiła do szpitala. "Stan był straszny"

Powyższe informacje wywołały spore zamieszanie. Wiele osób zapewne liczyło, że Bajmatowa albo Rybus wydadzą oświadczenie, w którym potwierdzą to, co pojawiło się w przestrzeni medialnej. Milczenie zdecydowała się przerwać tylko była żona piłkarza, ale w dość zaskakujący sposób. Wstawiła na Instagrama zdjęcie w formie "selfie", które podpisała: "Brwi i usta - to dzieło @dar1chka. Po prostu wow, jak pięknie".

Lana Bajmatowa / Rybus Screen - Instagram

Niektórzy kibice zapewne uznali, że Rosjanka wybrała zły moment na chwalenie się makijażem. Obecnie jej konto na Instagramie nie jest już publiczne.