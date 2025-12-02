Yamal naprawdę powiedział to o Lewandowskim. Nie wahał się ani sekundy

FC Barcelona objęła prowadzenie w tabeli ligi hiszpańskiej. Wykorzystała kolejne potknięcie Realu Madryt. Katalończycy zwyciężyli w każdym ligowym spotkaniu od październikowego El Clasico, Królewscy natomiast zremisowali trzecie spotkanie z rzędu.

Choć postawa Barcy na boisku nie jest najlepsza, kibice mogą odczuć ulgę w związku z powrotami kluczowych zawodników. W ostatnich meczach rehabilitację po kontuzjach zakończyli Pedri oraz Raphinha. Powrót tego drugiego z pewnością ucieszył Roberta Lewandowskiego oraz Lamine Yamala. Tercet złożony z Brazylijczyka, Polaka oraz Hiszpana wystąpił razem po raz pierwszy od pół roku.

Nie był to jeszcze idealny mecz ofensywnego trio Barcelony, ale każdy z tej trójki zakończył spotkanie dokładając cegiełkę do zwycięstwa nad Deportivo Alaves. Lewandowski asystował przy bramce Lamine Yamala, Raphinha podawał Daniemu Olmo przy jego pierwszej bramce, a Yamal - przy drugiej. Maszyna z pewnością będzie działać jeszcze lepiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co młody Hiszpan myśli o 37-latku.

Na oficjalnym profilu Ligi Mistrzów na Tiktoku pojawił się film z Lamine Yamalem. Młody Hiszpan wymieniał najlepszych jego zdaniem zawodników w poszczególnych kategoriach. Za czołowego dryblera uznał Kyliana Mbappe. Dobrze może też poczuć się Ilkay Gundogan, który został doceniony za znakomite podania. W pojedynkach jeden na jednego 18-latek nie chciałby mierzyć się z Alphonso Daviesem i Nuno Gomesem.

Lewandowski najlepszy. Co za słowa!

Z kolei mianem piłkarza najlepiej wykańczającego akcje swojego zespołu Yamal nazwał Roberta Lewandowskiego. To kolejny dowód na to, że relacje między 18-latkiem a weteranem są bardzo dobre. Nie zawsze tak było - gdy młody Hiszpan dołączył do pierwszej drużyny, kapitan reprezentacji Polski nie był przez niego lubiany. Z czasem jednak stosunek między nimi uległ znaczącej poprawie.

Kolejną okazję na pokazanie swoich umiejętności strzeleckich Robert Lewandowski będzie mieć już dzisiejszego wieczora. We wtorek, 2 grudnia, Barcelona zagra na Camp Nou z Atletico Madryt. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Wygrana pozwoli odskoczyć Barcelonie od Realu na cztery punkty, stawka tego spotkania jest więc wysoka. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z hitu ligi hiszpańskiej na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.