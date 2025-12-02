Cały stadion widział, co zrobił Lewandowski. Sceny przed meczem Barcelony

W ostatnich dniach Barcelona prezentuje formę poniżej wysokich standardów. Bolesna i zasłużona porażka z Chelsea w Lidze Mistrzów mocno zachwiała pewnością drużyny. Piłkarze w zeszłą sobotę odkupili nieco winy, pokonując Deportivo Alaves, ale styl pozostawiał wiele do życzenia. Kopciuszek dzielnie walczył o korzystny rezultat do samego końca spotkania.
Hansi Flick jest zaniepokojony postawą drużyny, jednak nie można powiedzieć, że kryzys na boisku powoduje złą atmosferę w szatni. Zawodnicy Barcelony są zjednoczeni i wspierają swojego trenera w trudnych momentach. Gdy Niemiec po zakończeniu spotkania z Alaves siedział zatroskany na ławce trenerskiej, podszedł do niego Raphinha. 28-latek pocieszał szkoleniowca, obiecując mu lepszą grę w kolejnych spotkaniach.
Dobrą atmosferę w szatni Dumy Katalonii widać również, gdy widzi się zachowanie Roberta Lewandowskiego. Kontrakt 37-latka z klubem kończy się za siedem miesięcy, przez co głośnym tematem jest przyszłość kapitana reprezentacji Polski. W tak niepewnej sytuacji - wciąż nie wiadomo, czy umowa zostanie przedłużona - "Lewy" niezmiennie wspiera swoich kolegów z drużyny.
Na nagraniu widać ostatnie chwile przed rozpoczęciem spotkania Barcelony z Deportivo Alaves. Piłkarze gospodarzy zebrali się na środku boiska, by się zmobilizować. Lewandowski stanął jednak obok kolegów. Polak zauważył, że grupka jest mniejsza, niż powinna być. Rozejrzał się i zauważył, że przy ławce rezerwowych został Raphinha. Gdy zawodnicy ustawili się w kółku, Polak stanął obok, by nie zapomnieć o Brazylijczyku, który zszedł do ławki rezerwowych, by się napić.
2 grudnia o godzinie 21:00 FC Barcelona rozegra kolejne spotkanie ligi hiszpańskiej. Podopiecznych Hansiego Flicka czeka zadanie o najwyższym poziomie trudności, gdyż na Camp Nou przyjedzie Atletico Madryt, mające passę siedmiu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Zwycięstwo da Dumie Katalonii aż cztery punkty przewagi nad Realem, ale jeżeli to Atletico wygra, zrówna się z Barcą punktami. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji z hitu La Ligi na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
