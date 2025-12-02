Ich stadion zapłonął. Zdecydowana reakcja giganta na zachowanie kiboli

"W niedzielnym meczu ligowym Ajax Amsterdam podejmował Groningen. Jednak zanim piłkarze obu drużyn zdążyli się rozkręcić, nastąpiła przerwa spowodowana odpalaniem środków pirotechnicznych przez ultrasów Ajaxu, którzy w ten sposób upamiętnili niedawno zmarłego jednego z nich. I choć gra została na chwilę wznowiona, to po kolejnym 'pokazie' została definitywnie przerwana" - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl. Fani odpalili tak dużą ilość rac, że stadion niemal dosłownie zapłonął.

Na takie zachowanie szybko zareagował klub i wydał stosowne oświadczenie. "Ajax uważa, że to, co wydarzyło się wieczorem na stadionie, jest skandaliczne. Przepraszamy wszystkich, których to w jakikolwiek sposób dotknęło. Bezpieczeństwo kibiców i zawodników zostało zagrożone. To niedopuszczalne" - pisali działacze, dodając, że potępiają takie zachowanie, wszczynają śledztwo, by zidentyfikować sprawców i ich ukarać. Poinformowali też, że mecz zostanie dokończony przy pustych trybunach. Jednak to nie koniec decyzji, jakie podjęli. Te są bardziej radykalne i dotkną jeszcze mocniej kibiców.

Ajax Amsterdam karze kibiców. Jedna z trybun zamknięta w hicie!

Jak donosi "NOS", Ajax nie chce, by doszło do podobnego incydentu również w następnych meczach, a w szczególności w ligowym klasyku z Feyenoordem Rotterdam, który zaplanowano na 14 grudnia. Dlatego też spotkanie to odbędzie się przy zamkniętej trybunie, na której doszło ostatnio do odpalenia rac. Tam zasiadają najbardziej zagorzali fani.

"Decyzja ta została podjęta w związku z poważnymi incydentami, które miały miejsce na tych sektorach podczas przerwanego meczu z FC Groningen, co naraziło na niebezpieczeństwo zarówno piłkarzy, jak i kibiców, uniemożliwiając dokończenie meczu" - przekazali dziennikarze, cytując władze klubu. Ajax czeka też na jakiekolwiek informacje w sprawie ewentualnych kar od holenderskiej federacji. Bo to, że takowe się pojawią, jest bardzo prawdopodobne. "Związek może wszcząć postępowanie dyscyplinarne, jeśli podejrzewa, że Ajax nie zapewnił odpowiedniego bezpieczeństwa" - informują dziennikarze.

Ajax poniżej oczekiwań

Tym samym mecz Ajaxu z Feyenoordem odbędzie się przy mniejszej liczbie kibiców. Faworytem będzie ekipa z Rotterdamu. Na ten moment znajduje się na 2. lokacie w tabeli z dorobkiem 31 punktów po 14 meczach. Do lidera, PSV, traci sześć "oczek". Ajax jest dopiero 6. i ma 21 punktów na koncie.