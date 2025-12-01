Polak szaleje w Juventusie. Włosi są pewni. "Za mało się o nim mówi"

Juventus gościł już w swoich szeregach kilku Polaków. Obecnie występuje w nim Arkadiusz Milik, choć słowo "występuje" to zbyt dużo. Pozostaje związany kontraktem, ale od ponad 1,5 roku nie pojawił się na boisku. Powód? Przedłużające się kłopoty zdrowotne. Nawet jeśli teraz wróciłby do pełni sprawności, to mało prawdopodobne, by z marszu dostał miejsce w składzie. Do pierwszej drużyny wkrótce może za to awansować inny Polak. We Włoszech robi się o nim coraz głośniej.

Patryk Mazur zachwyca w rezerwach Juventusu. Trener i media pod wrażeniem

Mowa o Patryku Mazurze. To ledwie 18-letni Polak, który szybko się rozwija, a jego kariera nabiera rozpędu. Do młodzieżowych drużyn Juventusu trafił w 2023 roku, gdzie szybko przekonano się o jego talencie. Ba, już w debiucie rozegrał 90 minut. 1,5 miesiąca później zagościł nawet na treningu pierwszej drużyny i ćwiczył m.in. z Federico Chiesą czy Adrienem Rabiotem. Pod koniec października tego roku został przeniesiony do rezerw - Juventusu Next Gen. Zadebiutował w nich 26 października. Od tego czasu rozegrał kolejne cztery spotkania. Gola strzelić się nie udało, ale zaliczyć asystę już tak.

Jego talent i rozwój podziwiają m.in. włoscy dziennikarze. "Za mało mówi się o Patryku Mazurze, pomocniku urodzonym w 2007 roku, który występuje w rezerwach Juventusu (i jest w nich najmłodszy). Odzyskuje regularność po minionej kampanii. Zawodnik jest fizyczny, dynamiczny, a także jest bardzo nowoczesnym pomocnikiem. Ten talent ma przed sobą pewną przyszłość" - ocenił Marco Baridon na X.

Nie tylko on jest pod wrażeniem naszego rodaka. Zachwalał go ktoś zdecydowanie ważniejszy, ważniejszy dla kariery Mazura. To Massimo Brambilla, trener rezerw Juventusu. Mówił o nim w samych superlatywach po ostatnim spotkaniu z Perrugią (1:0), w którym Polak rozegrał pełne 90 minut i pomógł w odniesieniu zwycięstwa. - To wartościowy i poważny zawodnik, ma cenne cechy dla tej drużyny - podkreślał, cytowany przez Baridona. Kto wiem, może wkrótce jego talent dostrzeże też sam Luciano Spalletti.

"Takich ofert po prostu się nie odrzuca"

Samemu Polakowi z pewnością trudno uwierzyć w to, co się dzieje i jak potoczyła się jego kariera. Przecież jeszcze nieco ponad dwa lata temu był związany kontraktem ze Stalą Rzeszów. - O zainteresowaniu Juventusu dowiedziałem się tuż po Pucharze Syrenki. Kiedy informację przekazała mi mama i menedżer, w domu było ciekawie. Ze szczęścia nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Może pojawiło się małe zawahanie, ale takich ofert po prostu się nie odrzuca, bo w moim wieku mogą się już nie powtórzyć - mówił Mazur w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" z 2024. W tym sezonie Mazur rozegrał łącznie 13 spotkań. Zdobył w nich jedną bramkę, a także dwie asysty.